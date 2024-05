Bárbara de Regil deja Televisa y confirma su regreso a TV Azteca para 'Rosario Tijeras 4'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Bárbara de Regil dejó sorprendidos a todos los televidentes y a sus millones de seguidores debido a que este jueves 2 de mayo anunció que volverá a la pantalla de TV Azteca, tras haber trabajado un par de años en la competencia Televisa. La también modelo y empresaria confirmó que retornará al Ajusco para protagonizar la cuarta temporada de su exitosa serie Rosario Tijeras.

Como se sabe, Bárbara comenzó su carrera en San Ángel desde 2009 a través de diversos programas del Canal Telehit y tiempo después llegó a las filas de Televisión Azteca, donde pudo realizar telenovelas como Bajo el alma, Secretos de familia, Amor cautivo y Así en el barrio como en el cielo. Sin embargo, en 2021 la guapa mujer fitness renunció a la empresa en 2021 al abandonar su contrato de exclusividad.

Meses más tarde, De Regil hizo su debut en la cadena Telemundo con la serie Parientes a la fuerza, la cual presuntamente fracasó con muy bajos niveles de rating. Asimismo, en 2022 la actriz logró sumarse nuevamente a las filas de San Ángel protagonizando el exitoso melodrama Cabo, junto a Matías Novoa, además de que ha hecho varias series y películas para su plataforma VIX+.

Novela de Bárbara de Regil en Televisa

Bárbara de Regil regresa a TV Azteca

Aunque recientemente obtuvo gran éxito con la serie La Lola, Bárbara anunció la mañana de este 1 de mayo que firmó un nuevo contrato para retornar a TV Azteca como protagonista de la cuarta entrega de Rosario Tijeras. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la madre de Mar de Regil publicó un video en el que se vuelve a internar en la piel de 'María del Rosario López Ramos', la entrañable protagonista de esta historia.

De Regil aseguró que decidió regresar a este proyecto para cumplir las peticiones de millones de fans: "Empezamos este viaje, un viaje que so… es muy cansado para mí emocionalmente… pero que a la vez me llena el corazón. Por ustedes y por que SE LOS JURO haré la 4 temporada por que me lo pidieron en millones de repetidas ocasiones jajaj …Mi pasión es la actuación, me llena el alma de VIDA", señaló.

Fuente: Tribuna