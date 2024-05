Blur celebra el 30 aniversario de 'Parklife' con imágenes inéditas del legendario videoclip

Comparta este artículo

Inglaterra.- Tras su reciente participación en el Festival Coachella, Blur, la emblemática banda británica, ha sorprendido a sus seguidores con un regalo nostálgico y exclusivo. A través de sus plataformas digitales, el grupo ha compartido imágenes nunca antes vistas de la grabación del icónico videoclip de Parklife, además de presentar una versión restaurada del mismo.

Las imágenes inéditas ofrecen una mirada privilegiada detrás de cámaras, capturando momentos entrañables del proceso creativo del cuarteto de Britpop. En ellas, podemos ver a Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree divirtiéndose mientras merodean alrededor de un camión de helados, juegan con una pelota de fútbol, bailan en la calle y hasta lanzan pintura a una pared, mostrando su espíritu juguetón y su cercanía como banda.

Este lanzamiento conmemora el 30 aniversario del álbum Parklife, un hito en la carrera de Blur que vio la luz en 1994. Este LP, considerado uno de los álbumes fundacionales del Britpop, catapultó a la banda a la cima de las listas del Reino Unido con temas emblemáticos como Girls & Boys, End Of A Century y To The End. Su impacto trascendió fronteras y críticas, consolidando a Blur como una de las bandas más influyentes de la época.

En una publicación sobre el rodaje del videoclip, el bajista Alex James compartió su entusiasmo y nostalgia, rememorando los grandes recuerdos que guarda de aquel momento. Estas imágenes, reveladas después del reciente hito del álbum Parklife, son un testimonio del legado perdurable de la banda y su importancia en la historia del pop británico.

Por otro lado, el lanzamiento de estas imágenes se produce en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Blur en la escena musical, especialmente después del incidente en Coachella. Durante su presentación en el festival, Damon Albarn expresó su frustración ante la aparente falta de conexión del público con la banda, lo que generó especulaciones sobre un posible descanso indefinido.

A pesar de estos desafíos, el legado de Blur y su álbum Parklife continúan resonando con fuerza en la industria musical. Este gesto de compartir imágenes inéditas del icónico videoclip es un recordatorio del impacto perdurable de la banda y su capacidad para cautivar a nuevas generaciones de fans, manteniendo viva la esencia del Britpop por décadas.

