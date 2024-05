Britney Spears rompe el silencio sobre su crisis mental y anuncia su mudanza a Boston

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La estrella del pop Britney Spears ha hecho olas en las redes sociales con una serie de afirmaciones sorprendentes, incluyendo un presunto altercado con su supuesto novio y una decisión inesperada de mudarse a Boston.

En una declaración publicada en su cuenta de Instagram, Spears abordó los rumores que circulan sobre su situación actual. Comenzó desmintiendo informes falsos y expresó su deseo de ser respetada mientras atraviesa un período desafiante. Además, compartió su intención de mudarse a otro estado, dejando a muchos sorprendidos con esta decisión.

Britney Spears escoltada por personal de hotel. Fuente: X

De acuerdo con los informes, el altercado que tiene que ver con la estrella ocurrió en el Chateau Marmont, un famoso hotel en Sunset Boulevard. Sobre esto, la estrella afirmó que se torció el tobillo durante un incidente y que los paramédicos llegaron a su habitación de manera "ilegal", lo que la hizo sentir acosada. "Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí completamente acosada. Me mudo a Boston !! Paz y emoji de signo de mano de paz', indicó.

Sin embargo, una fuente cercana a Spears contradice esta versión, afirmando que fue un incidente menor y que no hay planes reales de mudarse a Boston. "Ella estaba en Hollywood celebrando la finalización de su divorcio. Se torció el tobillo en el hotel y alguien de ahí llamó a la ambulancia para asegurarse de que no serían responsables de ninguna lesión que sufriera".

Declaración de Britney Spears

Además, el informante indicó: "Cuando llega la ambulancia, viene la policía. Estaba descansando cuando llegaron, de ahí la manta y la almohada. La examinaron y se retiraron tras determinar que no era grave. Por supuesto que esto la desconcertó. Y no, no se va a mudar a Boston”.

Las fotos que surgieron del incidente muestran a la cantante aparentemente angustiada, envuelta en una manta y siendo escoltada a los servicios de emergencia. Este incidente ha suscitado preocupaciones sobre su bienestar mental, especialmente en medio de su reciente divorcio de Hesam 'Sam' Asghari.

El historial de Spears con la tutela y sus desafíos personales anteriores han sido ampliamente documentados. Desde su entrada en la tutela en 2008 hasta su finalización en 2021, la vida de Spears ha estado bajo un escrutinio constante por parte del público y los medios de comunicación.

A pesar de los desafíos, Brit ha seguido adelante con su carrera y ha mantenido un fuerte vínculo con sus seguidores a lo largo de los años. Su valentía al enfrentar los obstáculos personales ha inspirado a muchos, y su declaración reciente es un recordatorio de su fuerza y determinación.

Por el momento, los representantes de Spears no han comentado públicamente sobre los informes recientes, pero el público espera que la estrella del pop encuentre la paz y la estabilidad que busca en medio de esta situación.

