Bruce Dickinson de Iron Maiden se enfurece durante su actuación en Brasil por esto

Comparta este artículo

Brasilia, Brasil.- Durante su reciente presentación en el Opera Hall de Brasilia, Bruce Dickinson, líder de la icónica banda Iron Maiden, se vio envuelto en un altercado provocado por el humo de un cigarrillo. Este incidente, que evocó situaciones pasadas, desencadenó la furia del vocalista, quien no dudó en expresar su disgusto ante la situación.

El evento tuvo lugar el pasado 27 de abril como parte de la gira de presentación del disco The Mandrake Project. Mientras se encontraba en el escenario, Dickinson comenzó a toser debido a la presencia de humo en el ambiente, lo que lo llevó a intervenir de manera enérgica.

En un video compartido en plataformas digitales, se puede apreciar cómo el músico ofrece disculpas por las molestias causadas y responsabiliza a los fumadores por su malestar:

Me disculpo por toser. Algunos de ustedes, malditos, están fumando, ¿ok? No puedo cantar si van a fumar, Tanya está tosiendo, yo estoy tosiendo, mi jodida esposa está ahí atrás tosiendo. Es asqueroso. Pero si quieren ser asquerosos, háganlo afuera. Mi garganta tiene trabajo que hacer. Pagaron un buen dinero para escucharme cantar, no para toser ¿ok?

Según informes de The Metal Circus, la situación se desencadenó debido a la explosión accidental de un cigarrillo electrónico en posesión de uno de los fanáticos presentes. Esta explosión dispersó una sustancia química que causó irritación en la garganta de varios asistentes, incluido el propio Dickinson.

Aunque un equipo médico confirmó que los afectados no presentaron síntomas característicos del gas pimienta, como escozor ocular o desorientación, el vocalista se vio indirectamente afectado por la situación, al igual que otro miembro de su banda cuyo nombre no fue revelado.

Este incidente no es el primero en el que Dickinson se ve envuelto durante un concierto de Iron Maiden. Hace menos de dos años, durante una actuación en Atenas, Grecia, el 16 de julio de 2022, el vocalista insultó a un fanático por encender una bengala durante la interpretación de The Number of the Beast en el Estadio Olímpico.

Además, el líder de la banda ha expresado su frustración ante aquellos que asisten a conciertos con la intención de grabarlos en sus dispositivos móviles en lugar de disfrutar del espectáculo en vivo. En una entrevista con la emisora brasileña Kiss FM, Dickinson criticó a estos individuos, a quienes calificó de "poseros". En futuras presentaciones, Dickinson espera que los verdaderos aficionados al rock and roll ocupen los lugares más cercanos al escenario, priorizando así la experiencia auténtica del concierto.

Fuente: Tribuna