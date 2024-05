¿Demanda en 'Hoy'? Ferka aclara acoso a Jorge Losa en 'LEBEH' y manda contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, acaba de brindar una entrevista en la que aclara el supuesto acoso que su actual pareja, el modelo y galán de melodramas, Jorge Losa, habría sufrido en su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, por parte de Bernardo Moreno, así que ha mandado un contundente mensaje sobre lo ocurrido, ¿acaso demandarán al programa Hoy?

Fue hace varias semanas que se afirmó que el ya mencionado empleado de Galilea Montijo, Bernardo, fue denunciado por una de las maquillistas del matutino de Televisa, señalándolo de abusos, burlas y malos tratos ante autoridades legales y Recursos Humanos de la televisora San Ángel. Pero, no solo alegó sus pésimas actitudes en conta de ella, sino que también afirmó que acosó sexualmente a Losa durante su participación en el reality de baile y lo tocó indebidamente.

Ante este hecho, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, salió a hablar al respecto en una entrevista y fue muy claro al señalar que para nada las cosas fueron así, que Bernardo se alejó de él de un momento a otro, pero que nunca hubo por ninguna parte una falta de respeto o un intento de ir más allá, por lo que no tenía nada que decir sobre malas conductas del colega de Montijo, más allá de que siente gran cariño y es un amigo.

Ferka y Jorge en el reality de baile. Internet

Y ahora, ha sido el turno de la exparticipante de Inseparables de hablar de la situación, pues durante un evento público, con y una gran sonrisa dejó en claro que con Bernardo ni ella ni Jorge tiene algún problema y simplemente fue para ellos un apoyo en cuestión de maquillaje y vestuario: "Mi querido Bernie querido y adorado, a mi siempre me maquilló y me peinó, y nos ponía un liquidito dorado para que la piel se vea, pues, exquisita, antojable, cuando nos tocaba bailar".

De igual forma, la famosa atleta de Guerreros 2020, destacó que tal vez a la maquillista le pudo haber hecho algo que causó esta serie de señalamientos y que viera cosas raras dónde no las hay, pues afirma que acosar es una palabra muy fuerte: "Yo creo que esas cosas, pues ya no sé, fue con la maquillista compañera. Yo creo que algo le hizo, para poder decir esas cosas, pero al final de cuentas no, no fue esa palabra, Jorge nunca lo dijo, entonces no se vayan por esos chismes".

Finalmente, destacó que al menos por su parte puede decir que su pareja está bien y jamás percibió la situación como algo más allá de un trabajo profesional: "No fue acosado, al final de cuentas a mi se me hace como que super fuerte, y él siempre ha sido una herramienta de trabajo para nosotros, te digo, me embarraba la crema a mi, a Jorge, a todos, entonces no creo que sea ese tipo de situaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui