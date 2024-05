Diego Boneta rechaza novela en Televisa, el actor revela en 'Hoy' los fuertes motivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y reconocido actor mexicano, Diego Boneta, recientemente brindó una entrevista en la que impactó al rechazar hacer una novela, por lo menos en un futuro cercano con Televisa, y para evitar que se malentendiera su negativa con la situación, el guapo galán para el programa Hoy se sinceró sobre los fuertes motivos que hacen que por ahora no acepte aparecer en un melodrama.

Como se sabe, Boneta actualmente goza de una carreta artística privilegiada debido a que por años se ha dado a conocer en diferentes ámbitos, desde novelas infantiles, como Aventuras en el Tiempo, la música que incluso en varios proyectos de actuación tuvo que cantar, como en Luis Miguel, La Serie, donde interpretó a 'El Sol de México', y series tanto mexicanas como americanas, un ejemplo es su aparición en Little Pretty Liars.

Es por esto que durante una entrevista en exclusiva para el matutino de la empresa San Ángel, reporteros decidieron indagar más sobre sus proyectos, comenzando con el canto. Ante esto, el novio de Renata Notni afirmó que por el momento se enfocará en la actuación: "La música como que siempre se ha colado en los proyectos, ahora sí estoy mucho más enfocado como actor y produciendo bastante, si hay proyectos con un componente musical, porque la música es mi primer amor, pero en cuanto a una carrera como cantante… por ahora no".

Diego Boneta. Internet

En cuanto a si planea volver a las novelas en Televisa, Diego rechazó la idea de hacer algo de ese estilo por el momento, pero, aclaró que no se cierra a la posibilidad de en un futuro retomarlo, ya que fue en estas dónde comenzó y se hizo de un nombre y gran fama: "Totalmente, ahí fue donde yo empecé, pero por ahora no, ahorita estoy súper enfocado en proyectos que estoy produciendo, y que estamos haciendo juntos, la película de Fidel Castro también, o sea, no, no".

Con respecto a su nombre, declaró que aunque él es Diego González, decidió usar el Boneta, que es el segundo apellido por cuestiones de profesionales, ya que sí existe un prejuicio con esto: "Cuando me mude yo a Los Ángeles, porque en castings, cuando iba yo como Diego González, decían que no me veía lo suficientemente mexicano, y luego cuando iba para personajes americanos, decían '¿cómo Diego González va a estar leyendo para un personaje americano?', entonces fue un limbo como raro, hasta que mi agente me dijo 'oye, tu segundo apellido es Boneta, ¿por qué no probamos con eso?'".

Fuente: Tribuna del Yaqui