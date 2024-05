Lo culparon de asesinato: Eugenio Derbez revela que fue detenido por muerte de conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso actor y reconocido comediante mexicano, Eugenio Derbez, sorprendió al confesar que fue señalado como presunto culpable de asesinato, pues debido a unos enfrentamientos público que tuvo con el tan reconocido presentador de TV más exitosos en los 90's, Paco Stanley, las autoridades del país lo detuvieron por la muerte de la estrella de TV Azteca en ese momento.

La vida del padre de Paul Stanley estuvo marcada de grandes éxitos y del amor del público, así como de muchas y fuertes polémicas, como que estaba vinculado al narco, que era adicto al alcohol y las sustancias nocivas para la salud, teniendo uno de los finales más lamentables y trágicos del mundo del espectáculo, pues este falleció el 6 de julio de 1999 a causa de que un grupo armado de hombres dispararon una ráfaga de balas en su camioneta, arrebatándole la vida casi al instante.

Sin duda esta muerte dejó a todos en completo shock y estremeció a millones, especialmente porque los principales sospechosos, que aún siguen siendo señalados por muchos, fueron sus colaboradores, Mario Bezares y Paola Durante. Pero, ahora se ha revelado que no solo el presentador y la modelo fueron los únicos famosos bajo el lente de las autoridades, pues hace poco que el actor de Televisa reveló que él también fue un sospechoso.

Fue a través de una entrevista con Sale el Sol y otros medios de comunicación que Derbez al ser cuestionado sobre la bioserie sobre la muerte de Stanley, ¿Quién Lo Mató?, recordó que él fue detenido por oficiales y llevado ante las autoridades para un interrogatorio bajo calidad de sospechoso, debido a que días antes había atacado a Mario: "Sí, mano. Me tocó a mí ir a declarar, me llamó la autoridad a ir a declarar. Fue una tontería, la verdad, porque justo cuando falleció, cuando lo asesinaron, unos días antes, yo había tenido un espectacular atacándolo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues me llamaron a declarar".

Ante este hecho, señaló que el poner espectaculares en burla a este mientras que él buscaba promocionar sus programas como Una Tras Otra y Si Hay...Y Bien…, fueron tomados como un móvil para el crimen, pero que afortunadamente todo fue aclarado y ahora solo es algo divertido que contar: "Me hizo mucha gracia, pero bueno, tengo como anécdota que me tocó ir a declarar porque, técnicamente, pues yo había atacado a Paco Stanley y podría ser sospechoso".

De la misma manera, el actor de La Familia P.Luche destacó que él no querría una bioserie después de su deceso, sino que ahora en vida prefiere hacer esas cosas, como su reality: "Tengo mucha curiosidad, pero creo que va a estar buena. Creo que hay una visión diferente en un reality, como en el mío, donde me gusta mostrar, pero hasta cierto punto y viajando, que algo tan grave como esto. Espero que nunca me saquen una bioserie".

