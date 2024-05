Lupillo Rivera amenaza a Romeh en 'LCDLF' y Telemundo se le va encima: "Está más alucín"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el tan polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, se encuentra dando de que hablar y contando con el odio del público, puesto que en redes sociales fans de Telemundo se le fueron encima con críticas y ataques, en los que afirman que "está más alucín" que nunca, después de que amenazara con golpear al guapo modelo y actor, Rodrigo Romeh, en vivo de La Casa de los Famosos.

El pasado miércoles 1 de mayo, en el reality show en medio de la recta final, decidieron que era momento de la dinámica de cerrar uno de los cuartos de la casa, por lo que los integrantes de 'Tierra', 'Agua' y 'Fuego', compitieron para saber quién se ganaría el derecho de decidir quién tomaba la elección, resultando ser Melaza el integrante que al final logró salir triunfador y junto al resto de su equipo en el que está Lupillo, eligieron a 'Tierra'.

Ante este hecho, fue el hermano de Jenni Rivera el que les informó de la situación, comenzando a tensar el ambiente con sus burlas y la manera en que presumió que Melaza ganó el beneficio. Pero, no conforme con ello, durante una reunión de los integrantes en el sillón, este comenzó a provocar a Romeh, empezando una discusión sobre la dinámica que debían superar para mantener su cuarto.

Las cosas poco a poco comenzaron a salirse de control y Lupillo comenzó a tratar de intimidar al exparticipante de Exatlón USA, pero este declaró que no le tenía miedo y no iba a caer en sus juegos, por lo que el cantante le dijo que se dejara de esconder en las faldas de las mujeres, a lo que este simplemente se río y dejó de prestarle atención, redirigiéndola a Paulo Quevedo que parecía un posicionamiento.

Ante este hecho, la mayoría de comentarios en X, antes conocido como Twitter, declararon que Rivera cada vez estaba peor: "Lupillo no aguanta un bofetón de Romeh. Ese tipo es boca nada más", "Increíble como el tipo no sabe hablar y prefiere AMENAZAR. Ahora que creo está más alucín que el tío Adame cuando dijo que igual sentaba a Romeh de un golpe, cuando Romeh los sienta a los dos al mismo tiempo" y "Jajajaja Romeh no le tiene miedo a Lupillo. Al final su obsesión es más con él que con Ari jajaja".

Fuente: Tribuna del Yaqui