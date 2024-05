¡No se soportan! Conductores de 'Hoy' se pelean en vivo; así reaccionó Andrea Escalona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días el elenco del programa Hoy se ha apoderado de la atención de toda la prensa debido a que surgió el rumor de que Andrea Escalona y Galilea Montijo habían tenido una fuerte pelea tras bambalinas. Aunque esta situación no se ha confirmado, la mañana de hoy jueves una famosa conductora de Televisa se peleó con un reportero del matutino en plena transmisión en vivo.

Se trató de Shanik Berman y Sebastián Reséndiz, quienes tuvieron un acalorado altercado durante la sección ¿De qué me hablas? donde abordan los chismes más polémicos de la farándula. El primer roce entre las estrellas surgió luego de que Sebas decidiera no escuchar y cubrirse la cara cuando Shanik estaba emitiendo un comentario sobre el regreso de Elizabeth Gutiérrez al medio tras separarse de William Levy. "Se quitó la piedra del Pípila de encima", dijo ella.

No, no, espérame que ya me da miedo Shanik, Elizabeth te ves muy bien, sigue adelante", mencionó el reportero.

Tras cambiar de nota, los conductores abordaron una entrevista de la actriz cubana Lis Vega donde menciona que a nadie debería de interesarle si ella u otra persona abusan de las cirugías, por lo que Sebastián optó por apoyarla. "Fuerte el caso de Lis Vega porque recordemos que también Lis fue víctima de los charlatanes que te inyectan biopolímeros y a la hora de inyectarle hizo reacción", declaró Reséndiz.

Sin embargo, Berman interrumpió al reportero atacándolo y asegurando que él tampoco debía criticar a Lis: "Pero ¿te pidió dinero a ti para el doctor?, a ti ¿qué te importa? ¿qué te importa?". Reséndiz se defendió diciendo que él en ningún momento atacó a Vega y le pidió que dejara de confrontarlo pues no tenía la razón. "Yo no estoy diciendo nada, tú también te inyectaste biopolímeros y no estoy diciendo nada... Shanik ¿te tomaste el chocho?".

Andrea Escalona, quien también estaba en la sección, tuvo que intervenir para frenar el enfrentamiento que exhibe que los ánimos entre el elenco no andan muy bien: "A ver, Sebastián, cambien de tono", dijo. "Dile algo ¿de qué lado estás?", mencionó Shanik mientras jaloneaba a Andy y a Sebas. Finalmente, los conductores dejaron atrás la pelea: "Hay que aprender a escuchar, Shanik", dijo el otro reportero.

Fuente: Tribuna