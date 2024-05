Pepe Garza 'destruye' a Belinda con severa crítica a su nueva canción '300 noches'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un vibrante episodio del famoso podcast No hay pelo en YouTube, Pepe Garza, acompañado de sus colegas, se sumergió en el mundo de la música para compartir sus pensamientos sobre el reciente lanzamiento de 300 Noches de Belinda y Natanael Cano. La discusión estuvo cargada de emoción y análisis mientras Garza exploraba los rincones de esta colaboración musical.

En un principio comentó que se trataba de "una rola tumbada, tiene ese beat, me parece que está bien interpretada", dijo, sumergiéndose en los matices del ritmo y la ejecución vocal. Pero la crítica no se detuvo ahí. Garza, conocido por su ojo crítico y su experiencia en la industria musical, también dedicó tiempo a examinar el aspecto visual del video, sobre lo cual aseveró que los colores le parecían realmente atractivos.

El video me encanta. La estética del video, sin que sepa nada del lenguaje visual, me gustaron los colores".

Sin embargo, a pesar de los elogios, su entusiasmo parecía estar matizado por ciertas reservas. Mientras reflexionaba sobre el impacto general de la canción, Garza compartió que, aunque reconocía sus méritos, había aspectos que podrían mejorar. Esta revisión detallada proporcionó una perspectiva única sobre el fenómeno que es 300 Noches. Aunque elogió algunos elementos, como la estructura rítmica y la interpretación, expresó que la letra no le convenció del todo.

Uno de los principales puntos de crítica de Garza fue la repetición excesiva de una palabra en una parte específica de la canción. Mencionó que, si bien apreciaba la creatividad en algunas rimas, la repetición del término "extraño" en tres ocasiones en una breve sección le resultaba tediosa. En su estilo característico, Garza expresó su preferencia por letras más elaboradas. Sugirió que los compositores deberían esforzarse más en la escritura de las canciones para lograr un impacto más significativo en el público. Aunque reconoció que sus comentarios son subjetivos, decidió compartir sus opiniones en directo con su audiencia. Finalmente dijo que Belinda no encajaba en el género regional: "A mí, Belinda me parece una artista muy respetable en México, pero me parece que no queda para este ritmo"

Hay que echarle un poquito más de ganas, ese es mi punto de vista... Bien por el proyecto, la canción poco trabajada en la parte de la lírica".

Por su parte, la canción de Belinda y Natanael Cano ha causado sensación en las plataformas digitales, conquistando las listas de reproducción y generando conversaciones apasionadas entre los aficionados a la música. Con su mezcla de lírica romántica y trágica, así como un video cautivador, ha capturado la atención y los corazones de los oyentes en todo el mundo.

