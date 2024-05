Televisa, en shock: Sofía Castro confiesa si boda de Angélica Rivera y Peña Nieto fue falsa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya ha pasado más de una década desde que comenzaron las especulaciones, a la fecha siguen habiendo muchas dudas sobre el noviazgo y matrimonio que mantuvieron Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto, pues hay quienes dudan que ellos alguna vez hayan estado enamorados. Pero quien ya salió a hablar al respecto fue la hija mayor de 'La Gaviota', Sofía Castro.

La joven estrella de Televisa enfrentó los cuestionamientos de la prensa, ante el anuncio del libro Confesiones desde el exilio, del periodista Mario Maldonado, que promete revelar detalles sobre el exmandatario mexicano durante y después de su mandato. Y gracias a esta publicación es que nuevamente surgió la versión con respecto a que Enrique tuvo un acuerdo con Rivera para convertirse en marido y mujer, solo por estrategia.

Sin embargo, en su encuentro con reporteros de programas como Sale El Sol, Sofía echó por tierra estos rumores: "La verdad es que no puedo generar una opinión porque no he leído el libro, porque también luego muchas cosas que están escritas o así, la gente las saca de contexto", expresó Castro algo incómoda. Posteriormente, la también heredera de 'El Güero' Castro le prometió a la prensa que si llega a leer el libro, dará su opinión.

Si llego a leer el libro, les prometo haré una opinión acerca, pero la verdad es que no me gusta opinar de un tema que… no, o sea no sé, ¿sabes? como que la verdad respeto mucho la opinión de cada quien, pero hasta que lea el libro les podré hacer un comentario", agregó.

Sofía niega que amor entre EPN y Angélica haya sido falso

No obstante, la también actriz de telenovelas como Teresa, Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor y Vino el amor aseguró que el enamoramiento entre su famosa madre y Peña Nieto fue genuino y sincero mientras duró. "Ya donde le quieran buscar ya no, ya lo dije yo, ya lo dio Pau (Peña Pretelini), es más, después de… hace dos… hace 14 años, se casaron en el 2010, ya hace 14 años, o sea, como que quieren seguir rascándole en un tema donde no van a encontrar nada".

Posteriormente, Sofía fue tajante y aseguró que la boda entre el expresidente y 'La Gaviota' no fue salda: "No es verdad, o sea, no fue algo planeado, no fue un contrato, no fue nada, se amaron, se quisieron, se casaron, nos quisimos mucho como familia, nos queremos mucho como familia, y ya está, o sea, como que todo es nada más buscarle ya h... a las hormigas", resaltó.

Finalmente, Sofía aseguró seguir sintiendo un gran cariño y respeto al exmandatario, a pesar de que por muchos años se ha dicho que el fin de su romance con Angélica fue por una presunta infidelidad del político con la modelo Tania Ruiz. "Todos felices, yo a él lo quiero mucho, siempre lo he dicho, lo quiero, lo respeto, fue un papá para mí, y así seguirá siendo siempre, entonces, chicos, paz y amor que es lo que el mundo necesita en estos momentos", remató.

