Tom Holland reaparece con nuevo corte de cabello y aseguran que se inspiró en Peso Pluma

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tom Holland, reconocido por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel como Spider-Man, generó sorpresa al mostrar su cambio de imagen en una reciente aparición pública. El actor se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras la publicación de fotografías que muestran su nuevo corte de cabello, provocando comparaciones con el cantante, Peso Pluma.

El artista británico mostró su look mientras presenciaba un partido de futbol, donde fue fotografiado por sus acompañantes, sin contar que las instantáneas no tardarían mucho en volverse virales por su peculiar corte de cabello, que para muchos es similar al del intérprete de La bebé, Lady Gaga y La People. Y es que el cantante mexicano puso en tendencia su característico corte de cabello, el cual se trata de un peinado rapado de los lados con un flequillo corto.

Por lo cual, al notar este look similar en Tom Holland, los mensajes sobre el parecido estilo no se hicieron esperar en las redes sociales: "Peso pluma anda raro no? Está medio cambiado", "Tom Holland se volvió del Estado de México", "Se parece a Peso Pluma" y "Peso Pluma, pero en guapo", son algunos de los comentarios al respecto.

Meses atrás, La Doble P reveló detalles en una entrevista con Billboard sobre cómo surgió su distintivo corte de cabello y la manera en que ha impactado en su carrera musical, y aunque destacó que inicialmente estaba descontento con con su peinado, con el tiempo ha llegado a apreciarlo, e incluso lo considera parte de su "superpoder".

Hay que me mencionar que recientemente surgieron rumores sobre la relación de Zendaya y Tom Holland, la cual podría estar encaminándose hacia el altar. La pareja, cuyo noviazgo se forjó en el set de la película Spider-Man: De vuelta a casa, estaría considerando dar el siguiente paso y aunque aún no hay confirmación oficial, varios informes, incluido uno de People, sugieren que los jóvenes actores de 27 años han estado discutiendo la posibilidad de casarse.

Sin embargo, la discreción ha sido una constante en su relación, y es poco probable que compartan públicamente detalles sobre sus planes matrimoniales. Según una fuente citada por Glamour UK, Zendaya y Tom no son del tipo de celebridades que construyen sus vidas en las redes sociales, lo que ha mantenido su romance alejado de los reflectores. En sus perfiles en redes, ambos tienden a enfocarse en su trabajo, manteniendo su vida personal en privado.

Fuente: Tribuna