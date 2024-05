Tras demanda a Ana Bárbara, José Manuel Figueroa le da 'cachetada' con tremenda confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que demandar por derechos de autor y regalías a la reconocida cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, el muy polémico intérprete de banda, José Manuel Figueroa, acaba de brindar una entrevista a Hoy Día, para hablar sobre su situación familiar, dándole lo que se conoce como cachetada blanca a su expareja, con una tremenda confesión que haría alusión a que su pareja sí la alejaría de todos.

Como se sabe, desde hace semanas se culpa al prometido de Ana, Ángel Muñoz de todos los problemas que la aquejan, incluso su familia dice que él los separó, por lo cual, el exnovio de la cantante mencionó que no sabía si era verdad o no, pero que cuando los conoció como familia hace muchos años, eran unidos y amorosos, dando a entender que sí podría ser su actual pareja la manzana en discordia: "Yo lo único que puedo decir es que, en mi época, cuando me tocó nadar en la media luna de Río Verde, yo vi una familia muy unida, muy amada de mi parte, muy amada de mi familia, su familia".

Ante este hecho, dejó en claro que no culpa a nadie ni hace señalamientos, pero que sí siente feo el verla así de distanciada de Francisco Ugalde, su hermano, y el resto de su familia, deseándole que pronto pueda encontrar la paz que se merece: "Me duele, pero también de alguna forma me reflejo. La verdad que Dios la bendiga, está pasando por una situación complicada y eso no tiene nada que ver con lo demás".

Dejando en claro que le tiene buena fe, y aunque estén en temas legales por regalías, le desea lo mejor en todo momento, por lo que hasta le envió a la intérprete de Qué Poca un consejo: "El escenario es para hacer sonreír, la obligación de la persona que está arriba de los escenarios es transportar a la persona que te compró el boleto y transportarla a un lugar de libertad y no transportarlo a tus problemas, sino llevarlo a un lugar de felicidad".

Finalmente, el hijo de Joan Sebastián declaró que no está atacándola ni insinuando que no tiene profesionalismo, sino que sabe que a veces es complicado lo que se vive debajo del escenario y podría costarle sonreír, y esa era la razón de su consejo: "No digo que no es profesional, es una de las artistas más profesionales que hay en el escenario. Pero yo le recomiendo que es más sano para ella amarrarse un poquito más fuerte y tratar de no llevar eso al escenario".

