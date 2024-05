Adiós Telemundo: Cristina Porta abandona muy furiosa programa en vivo por Alfredo Adame

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de origen español, Cristina Porta, recientemente optó mantener sus valores personales antes que el trabajo y le dijo adiós a Telemundo, puesto a que sin miramiento alguno abandonó furiosa los foros de un programa en vivo de dicha televisora, reclamando el que quieran que conviva frente a frente con el polémico presentador y actor, Alfredo Adame.

Para nadie es un secreto que Cristina y Adame dentro de La Casa de los Famosos consolidaron una muy intensa rivalidad, pues todos los días se gritaban de cosas, se peleaban por la más mínima situación, por lo cual Adame no se contenía y como es su usual estilo, la insultaba y menospreciaba, mientras que ella no se quedaba atrás y lo tachaba de "misógino", "machista", "homofóbico" y mucho más.

Y ahora que ambos están fuera, pero deben verse las caras en las galas, Porta ha expresado que se siente acosada en su trabajo por la constante insistencia de Alfredo por sacarla de sus casillas, por lo cual cuando Verónica Bastos la llamó del foro de las galas del reality a su sección de Pica Y Se Extiende, esta dejó en claro que no quería formar parte de la sección y dejó con la palabra en la boca.

Cristina y Adame. Internet

El motivo, es que pese a que Verónica y Carlos Aydan le insistieron y pidieron que no los rechazara, la presentadora española declaró que admiraba su profesionalismo y con gusto asistía en otro momento, pero que mientras estuviera el expresentador y actor de Televisa no lo haría, ya que ella no puede "sentarse junto a un acosador", por lo cual ignoró toda insistencia y salió furiosa de la vista de las cámaras y el foro de dicho programa.

Ante este hecho, a través de la red social de X, antes conocida como Twitter, sus fans le han aplaudido su accionar con el mensaje: "Cada día admiro más a Cristina, lo que no se puede permitir @Telemundo es cualquier cosa por un show, por encima de todo, está la dignidad de una persona. ¡No al acoso!", mientras que otros la hundieron por lo mismo: "Cero profesional Cristina, se vio muy mal eso. Llega a prenderle la mecha a Adame para luego victimizarse como siempre" y "Patética. A Lupillo si le besa los pies".

Fuente: Tribuna del Yaqui