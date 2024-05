Danna Paola de nuevo en polémica, pero ahora por portar playera de Argentina

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Danna Paola está nuevamente en el ojo del huracán, como ya es costumbre, y es que, para entrar en un poco de contexto, hace algunas semanas, la artista declaró públicamente su preferencia por España sobre México, lo que provocó una ola de reacciones entre sus seguidores. Dichos comentarios la colocaron en una situación similar a la de otros artistas que han enfrentado críticas por comentarios similares, como Ángela Aguilar y la agrupación Yahritza y su Esencia.

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí, pues recientemente, la cantante mexicana avivó aún más los ánimos al compartir una fotografía en la que está vistiendo una camiseta de la selección argentina de fútbol. Resulta que esta imagen fue parte de una serie de fotos que la cantante publicó durante su visita a Argentina, donde se encuentra como parte de su gira promocionando su nuevo álbum Childstar. Danna se presentó en el prestigioso recinto Gran Rex y expresó su agradecimiento y cariño hacia sus fans argentinos.

Danna Paola en polémica pero ahora por usar una playera de la selección de Argentina. Foto: Redes

ARGENTINA ????!! mi corazón es todo tuyo, mi primer GRAN REX! Qué sueño haber vivido esta noche tan increíble juntos, GRACIAS GRACIAS por regalarnos tanto, por recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz. LXS AMO X SIEMPREEEEE!!! Nos vemos pronto", escribió Danna Paola en sus redes sociales.

No obstante, sus gestos de cariño hacia dicha nación no fueron bien recibidos por todos, ya que los comentarios negativos no se hicieron esperar en las redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento con la cantante. "Nadie la quiere por malinche y creída", "allá quédate", "qué feo que en México cancele, pero no fuera en otros países porque va cada fecha", "Ya no regreses, acá no te queremos", "vas de mal en peor… ni como ayudarte", "acá en México no haces falta para nada", fueron algunas de las críticas dirigidas a Danna.

A pesar de las críticas, Paola continúa con su gira y mantiene una actitud positiva, agradeciendo a sus seguidores en cada país que visita. En fin, la controversia parece seguirla, pero su dedicación y amor por su carrera y sus fans no han disminuido.

