Escándalo en TV Azteca: Ernesto Cázares, de 'MasterChef', confiesa infidelidad a su novia

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se ha visto envuelto en un divertido escándalo, debido a que el reconocido participante de MasterChef Celebrity y también deportista mexicano, Ernesto Cázares, recientemente empleó sus redes sociales para pedirle disculpas a su pareja, María Robles, al momento de confesar una infidelidad, declarando que era un "insensible y animal" que debía cuidarla mejor.

Cázares saltó a la fama de la mano de la empresa del Ajusco en el año del 2017 como uno de los participantes de la primer temporada de Exatlón México, de la cual se convirtió en el ganador absoluto, lo cual ha generado que sea invitado a la mayor parte de las temporadas y a las versiones del All Star, aunque en las últimas semanas los deportes han quedado de lado y su nombre ha sonado por su participación dentro del reality de cocina.

Pero ahora, este lunes 20 de mayo ha causado un gran revuelo entre sus miles de fans en su cuenta de Instagram y entre sus compañeros del Ajusco, como Camila Fernández, debido a que compartió un video en el que expresa que quería disculparse con su pareja por más de siete años y madre de su primogénito, por haberle sido infiel y no llenar sus expectativas, señalando que no merece a una reina como ella.

Sin duda el inicio de estas disculpas causaron todo un revuelo y llevó a fans a pensar lo peor, pero, si el video sigue corriendo se descubre que todo es una simple broma y que solo sigue un trend de TikTok, adaptado a sus propias palabras y con su voz, en el que se disculpan públicamente con su pareja por haberles sido infieles en su sueño, por no adivinar que querían comer después de que ella respondiera que lo que fuera, y por supuesto ser tan "insensible" de no insistir cuando ella dice que no le pasa nada.

Ante este hecho, sus fans de la red social y colegas como Natalia Súbtil y la hija de Alejandro Fernández, que estuvieron con él en MasterChef Celebrity, le han dejado mensajes divertidos y sarcásticos sobre su terrible fallo como pareja: "Ponte las pilas, neto. ¡Venga María! Hazlo sufrir más", "Nomás no lo vuelvas a hacer y tranqui" y "Me parece una falta de respeto que no sepas adivinar ni estar un paso adelante de lo que ella quiere y espera de ti, creo que debiste hacer de rodillas este video incluso".

