Esposo de Kimberly de 'Las Pérdidas' habla de su separación y filtran una insólita noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico Óscar Barajas, que es el esposo de la reconocida influencer, Kimberly 'La Más Preciosa', recientemente ha brindado una entrevista en la que habló de su presunta separación de la tan querida integrante de 'Las Pérdidas', señalando que fue un momento en el que ambos perdieron un poco el piso, además de que la reconocida estrella de TikTok acaba de filtrar una insólita noticia que dejó a todos en shock.

Lamentablemente el pasado miércoles 15 de mayo, Óscar realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde afirmó que oficialmente se separaban, mostrándose serio al declarar que: "Tomamos una decisión los dos y realmente nos vamos a separar... ¿por qué te ríes, qué tiene que ver eso? Acá traigo mis cosas, cada quien va a tomar caminos diferentes, y yo tengo mucho que agradecer a Kimberly y pues hasta ahí amigos".

Pero ahora, después de que la amiga de Wendy Guevara negara rotundamente esto, Óscar también decidió brindar una entrevista en la que explicó que como cada pareja tienen sus altas y bajas, que entiende que a veces estos temas se toman muy a la ligera, pero que ellos ya han hablado al respecto y han señalado que no desean separarse, por lo que van a darse una nueva oportunidad para que su matrimonio continúe.

De igual forma, en entrevista con Edén Dorantes, Kimberly aceptó ser una mujer celosa y tener problemas con Óscar, pero que están trabajando en ciertos detalles para salir adelante, además de que ya ven la posibilidad de convertirse en padres y adoptar un hijo juntos: "Sí, estamos en plática, porque primero se plática eso porque no es como ir a comprar un café y ya venirnos para acá. Es una plática, un proceso muy bonito, muy largo y laboral y que cuesta. Lo que uno quiere es un sueño hecho realidad en tener un hijo".

Finalmente, señaló que no deberían de tomar tan a pecho las peleas y 'atacarse', pues es normal que haya peleas en las parejas: "En todas las notas sacaron de que yo me había divorciado, ya me había peleado, ya lo había dejado y lo que yo dije es que me tomé el tiempo de hablar con él porque siempre va a haber problemas en cada relación, en pareja, en novios, inclusive en amigos. Siempre va a haber pleitos, pero como es mi esposo yo tuve que la oportunidad de hablar con él para que no pasara eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui