FOTOS: Hijo de Erika Buenfil se reúne con Ernesto Zedillo Jr; así fue el reencuentro

Ciudad de México.- En la primera década del 2000, Erika Buenfil era conocida por ser una de las estrellas más rentables de Televisa, debido a ello, sorprendió a sobremanera cuando la prensa filtró que la histrionista de Amarte es mi pecado se encontraba embarazada, puesto en aquel entonces nadie sabía que la celebridad tuviera alguna pareja, a diferencia de otros famosos que no dudaban en gritar su amor a los cuatro vientos (puesto en aquel entonces no existían redes sociales).

Si bien, Nicolás nació con normalidad y Erika comenzó a criarlo sola, la incógnita sobre quién era su padre no se aclaró, aunque existía el rumor de que podía tratarse del hijo del expresidente, Ernesto Zedillo, aunque lo cierto es que no se tenía certeza de nada y Buenfil siempre se mostró hermética, no fue sino hasta años después que la actriz de Amores Verdaderos abrió su corazón en diversas entrevistas en las que confirmó que su hijo era, en efecto, descendiente del exmandatario.

En algunas entrevistas, Buenfil llegó a mencionar que tuvo muy pocos acercamientos a Ernesto Zedillo Jr., pero que las cosas terminaron por darse, para cuando se quedó embarazada, el hijo del expresidente tomó distancia y ella tuvo a su hijo sola. El tiempo pasó y la estrella se encargó de balancear su vida entre su pequeño y su carrera en la televisión. En la actualidad, ambos demuestran la gran relación que tienen a través de diversos videos de TikTok.

Es bajo este contexto que llegamos al pasado fin de semana, cuando se filtraron algunas fotografías de Nicolás Buenfil conviviendo con su padre, Ernesto Zedillo Jr, en las imágenes se aprecia al joven mostrándole algo a su progenitor a través de su celular; mientras que en la segunda, se encuentra al adolescente, de 19 años, posando con su media hermana, Isabella. Aunque no se puede hacer mención de una excesiva felicidad, todo parece indicar que el reencuentro se dio en condiciones pacíficas.

Cabe señalar que esta no sería la primera vez que Nicolás se reúne con Ernesto Zedillo Jr, puesto desde el año 2022, el hijo de Erika Buenfil reveló en exclusiva para la revista Quien que ya había tenido un primer acercamiento con su progenitor, al que conoció desde que tenía 14 años, es decir, su primer encuentro había ocurrido aproximadamente en el año 2015. En aquella ocasión, reconoció que su padre solía enviarle diversos regalos cuando era su cumpleaños.

“Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mi cumpleaños. Me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía (a su papá) y yo quería saber si me parecía a él. ¡Ahora que lo conozco, y si no es parecemos y hasta hacemos las mismas caras! Estuvo impactante verlo.”

