Fraude en Telemundo: Exponen a productora de 'LCDLF4' festejar el "Lupillo Rivera ganador"

Ciudad de México.- De nueva cuenta Telemundo está dando de que hablar y en medio del escándalo, pues se le acusa de fraude, debido a que en redes sociales ha compartido un video en el que exponen a productora de La Casa de los Famosos 4, mientras que está con un grupo de fans del reconocido cantante, Lupillo Rivera, y con estos grita festejando con un "Lupillo, pelón, ya eres ganador".

Este lunes 20 de mayo ha llegado el momento que millones en Latinoamérica estaban esperando, pues es el momento de la gran final del mencionado reality show, y finalmente poder conocer a la persona que se va a coronar como el primer lugar de esta cuarta temporada, que para muchos se desea que sea alguien del team 'Tierra', principalmente el reconocido modelo mexicano y deportista, Rodrigo Romeh.

Como se pude ver el domingo 19 de mayo, los cinco finalistas quedaron entre Romeh, Lupillo, Alana Lliteras, Geraldine Bazán y Maripily Rivera, siendo el cantante de banda el más polémico y contra el cual se ha lanzado más hate en las últimas semana, siendo llamado "traidor" y "acosador", señalando que producción trata de limpiar su imagen y protegerlo, por lo que en redes sociales se piden votos masivos para la boricua y Rodrigo.

Sin embargo, hace un par de horas que se ha viralzado un video de la presentadora y también productora, Jimena Gállego, está en un desayuno con fans del hermano de Jenni Rivera mientras que grita con ellos, "Lupillo pelón, ya eres ganador", asegurando que con esto deja en claro quién ganará: "JIMENA GALLEGO desayunando con el Fandom de LUPILLO y pidiendo votos para él, ¿qué no se supone que los conductores tienen que ser neutrales? Les recuerdo que ella también es productora del programa, ya saben si hacen la gatada será por influencia de esta SEÑORA".

Ante este hecho, en la red social X, antes conocido como Twitter, se han lanzado en contra de Jimena y afirman que es evidente con esto que producción meterá mano y no respetarán votos: "Esta señora es cero profesional, desde la temporada pasada el público la quería fuera por su falta de ética" y "Ojalá no vuelvan a contratar a @Jimenagallegotv en otra temporada, esta señora aparte de mal hecha y apoyadora de machistas, no es imparcial, asco".

Fuente: Tribuna del Yaqui