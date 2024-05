Mariana Ochoa culpa a conductor de TV Azteca por asalto armado en Guadalajara: "Él lo causó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida presentadora de TV, Mariana Ochoa, recientemente decidió hablar en Imagen TV del tan lamentable y traumático asalto a mano armada que vivió en un tramo carretero de Guadalajara, Jalisco, mostrándose con varias emociones encontradas, pero con la certeza de que el culpable es el conductor de TV Azteca de hechos paranormales, Alberto del Arco, y aseguró que "él lo causó" por su descuido.

Como se sabe, el pasado fin de semana, la exintegrante de OV7 anunció que después de haber grabado todo lo requerido para su participación en el proyecto Globo Café, donde suele participar en videos de Del Arco, fueron asaltados en un tramo carretero de Guadalajara, específicamente de Tlajomulco, pues Alberto señaló que por esos lugares había reportes de sucesos extraños, así que se aventuraron y todo salió mal.

Que nos salen tres tipos; uno con pistola, uno con un hacha y el otro con una ametralladora y ahí se me cayeron los chones", contó Mariana.

Estoy muy apenado, nos asaltaron, afortunadamente no nos alcanzaron a quitar todo, pero nos pusieron armas en la cabeza, pistolas, rifles, eran tres sujetos, nos pusieron contra el suelo y nos dijeron que si no nos callábamos nos iban a dar un machetazo", agregó Alberto.

Ahora, durante una charla para el programa de Sale el Sol, Ochoa brindó nuevos detalles, expresando que sus asaltantes parecían estar drogados, narrando cómo fue el momento en que los abordaron: "No fue muy violento, si nos preguntaron '¿quién los manda?', como nerviosos, estaban muy drogados, a mí eso fue lo que me puso nerviosa, y después dijeron, pásame el costal, así sí pensé ‘híjole, van a encostalar a uno de nosotros, ¡Dios mío!’, y no, nos dijeron que echáramos nuestras pertenencias".

Y ante este hecho, señaló que ella encontró al culpable de todo, y ante la atónita mirada de todos sus colegas señaló que fue Alberto, quien es conocido por su programa en el Ajusco, Extranormal, con el cual visitaba lugares abandonados o que presuntamente estaban embrujados. Mariana dijo que él es culpable, por ponerlos en esa situación: "No era el acuerdo, la verdad nosotros no sabíamos ni dónde estábamos, ya que al día siguiente lo empezamos a platicar, no sé por qué nos llevó a la boca del lobo, es como irse a meter aquí a Tepito a las 12 de la noche. Al día siguiente yo se lo reclamé y le dije: 'Aquí está el culpable del asalto, ¿por qué nos metes en ese lugar?'".

Finalmente, señaló que ella sí quiere darle seguimiento a este hecho tan traumático, pues además de que no debería de dejar que la delincuencia se salga con la suya, detectó algo extrañó: "Fíjate que quedamos con Alberto que se levantará una denuncia, yo sí quiero dar seguimiento a esto, porque híjole, sí estuvo feo, además de todo, mi teléfono tiene rastreador. Bazooka se guardó todo, no lo cacharon, entonces llegando al hotel puse buscar mi teléfono, tenemos la ubicación, mandaron una patrulla, recuperaron dos de los celulares, pero no les cerraron el changarro, era un changarro de celulares robados, está todo como raro, no detuvieron a nadie".

