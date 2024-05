Mariela Sánchez revela ruptura con Cristian Castro tras filtración de insultos en audios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida argentina, Mariela Sánchez, recientemente empleó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que confirma su ruptura sentimental del famoso y querido cantante mexicano, Cristian Castro, a pocos días de jurarse amor eterno y reconciliarse, debido a la filtración de unos audios en la que la ahora expareja del intérprete lo insulta en varios aspectos de su vida, como la intimidad.

El hijo de Verónica Castro sorprendió al anunciar su repentina reconciliación con la argentina Mariela Sánchez luego de su ruptura en febrero pasado; sin embargo, tras su ansiado encuentro en Miami, se filtraron varios audios de ella hablando mal del cantante cuando estuvieron separados. Y a pesar de que la asesora inmobiliaria salió a ofrecer disculpas, todo indica que el mexicano y la cordobesa nuevamente terminaron su romance.

Esto pues Mariela empleó las redes sociales para confirmar su nueva separación del intérprete de temas como No Hace Falta: "Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir".

Mariela se disculpa con Cristian. Instagram @sanchez.mariela

Posteriormente, la empresaria reveló en su cuenta de Instagram lo agradecida que estaba, pues pese a todo el intérprete de Azul se portó como todo un caballero: “Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño qué es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación, era insostenible”.

Sobre el motivo que la llevó a pronunciarse contra Cristian cuando se separaron a inicios de este 2024, Mariela comentó: "La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esa manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea".

Finalmente, la expareja del hijo de 'El Loco' Valdés escribió: "Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León, y sobre todo a vos, Cristian". De esta manera, Sánchez dejó en claro que el músico finalizó su relación con ella tras los escandalosos audios que se filtraron donde habla pésimo de él.

Fuente: Tribuna del Yaqui