“Mi musa eterna”: Madonna viste con prendas de Frida Kahlo durante visita a la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Madonna conmovió a sus fans mexicanos al compartir en su cuenta de Instagram un emotivo recuerdo de su reciente visita a la CDMX, esto lo hizo en el marco de su gira mundial The Celebration Tour. La icónica intérprete de éxitos como Vogue y Like a Virgin reiteró su amor por la cultura mexicana y por una de sus figuras más emblemáticas: la célebre pintora Frida Kahlo.

Madonna en casa de Frida Kahlo. Foto: Instagram Madonna

En la publicación, la Reina del Pop compartió un carrete de fotos donde aparece luciendo prendas tradicionales mexicanas. La cantante expresó su emoción al visitar la casa de su “musa eterna” y describió la experiencia como mágica. “Un hermoso recuerdo -visitando la casa familiar de mi musa eterna -Frida Kahlo. En Ciudad de México. Para mí fue mágico probarme su ropa y joyas, leer sus diarios y cartas y mirar fotos que nunca había visto antes”, escribió la famosa en el mismo post.

Madonna visita casa de Frida Kahlo. Foto: X

La publicación, que en tan solo 20 minutos superó los 37 mil “me gusta”, recibió numerosos comentarios que aplaudían la sensibilidad y sencillez de la artista. Durante sus cinco conciertos en la capital mexicana el pasado mes de abril, Madonna no perdió oportunidad para expresar su admiración por Kahlo. “Como saben, tengo una gran historia, una larga historia, con México. Cuando era niña descubrí a Frida Kahlo, fui al único museo que existía en Detroit y había murales de Diego Rivera por todas partes, pero para ser sincera, me interesaba más una pequeña imagen en un rincón, de una hermosa mujer con el cabello recogido en trenzas y unos ojos intensos”, compartió la cantante antes de interpretar Burning Up.

Madonna viendo recuerdos de Frida Kahlo. Foto: Redes

Previo a sus conciertos, Madonna se reunió con la familia de Kahlo en su casa en la colonia El Pedregal, ahí dejó una emotiva dedicatoria en el libro de visitas, manifestando que considera a la pintora mexicana como su “alma gemela”. Se cree que las imágenes compartidas por la artista fueron tomadas durante este encuentro íntimo.

La visita de Madonna a la CDMX y su homenaje a Frida han reforzado el lazo cultural entre la estrella internacional y México, dejando una huella imborrable en los corazones de sus fans mexicanos.

Madonna en casa de Frida Kahlo. Foto: X

Fuente: Tribuna