No es Lupillo Rivera: Encuesta en redes revela que Rodrigo Romeh sería ganador de 'LCDLF4'

Ciudad de México.- Tal parece que pese a todo lo que se ha dicho en los últimos meses, no es Lupillo Rivera el que tiene el mayor apoyo de los fans de La Casa de los Famosos 4, debido a que recientemente se expuso una encuesta en redes sociales, en las que mostraba que hasta el 18 de mayo, el famoso modelo mexicano, Rodrigo Romeh, va encima de todos y sería el ganador del reality show.

En un par de horas, este lunes 20 de mayo ha llegado el momento que millones en Latinoamérica y Estados Unidos estaban esperando, pues es el momento de la gran final del mencionado reality show, en el que se debate más que los 200 mil dólares, sino el cariño del público, ya que esto se volvió más una guerra entre un team contra otro, y las estrategias se salieron un poco de control, generando enemistades más allá del juego.

El claro ejemplo es entre los tres finalistas que se debaten el primer lugar más, Romeh, Lupillo y Maripily Rivera, pues estos se enlazaron en una pelea personal por la traición del hermano de Jenni Rivera justo en la recta final, por presuntamente él haber sido una víctima del equipo de Tierra y sufrir el desamor de Ariadna Gutiérrez por culpa de la supuesta falta de lealtad y códigos de hombres de Rodrigo.

Y aunque para muchos en Telemundo, Lupillo es protegido y sería ganador, recientemente salió en redes sociales una lista de porcentajes en votaciones, en las que desmentirían esto y mostrarían que sería el modelo mexicano el ganador, pues este tendrpia el 30.1 por ciento de votos positivos, mientas que Maripily el 29.2, Lupillo el 28.9, Alana Lliteras el 6.0 y Geraldine Bazán el 3.0 por ciento.

Ante este hecho, a través de X, antes conocido como Twitter, fans han dividido opiniones en las que resaltan que no creen que respeten y otros que es obvio que Romeh ganará: "Más Falso que las tet4s de Maripily", "Jajajaj eres TEAM mustio que ni se note, todos sabemos que Lupillo es el que va en primer lugar pero se quieren cegar. Luego no vengan a decir que es fraude", "Jajaja la ridiculez y lo peor que hay gente que les cree" y "Eso no es real Romeh no llega ni al tercer lugar en votaciones".

