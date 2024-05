¿Se divrocian? Jennifer Lopez y Ben Affleck aclaran su separación de esta contundente forma

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa actriz y también cantante, Jennifer Lopez, y el reconocido actor estadounidense, Ben Affleck, acaban de reaparecer públicamente con una contundente respuesta a todos los rumores que sugieren que viven una crisis matrimonial por su presunta indiferencia hacía el otro, aclarando si es verdad su separación, ¿será acaso que es verdad que sí van a divorciarse a meses de su boda?

Desde hace un par de semanas que comenzaron a surgir una serie de rumores de que el famoso actor de Hollywood y la cantante puertorriqueña están en una severa crisis matrimonial. Uno de los principales motivos detrás de estas especulaciones a pocos de que celebren un año de su boda, es debido a que desde hace más de dos meses que la pareja no se ha visto junta, en contraste a ocasiones pasadas que siempre parecían estar uno al lado del otro.

Y ahora, después de tantos dimes y diretes, el pasado fin de semana, tanto la intérprete de Get Right y el actor de Argo, han descartado la principal razón de su separación de una manera contundente, pues aparecieron juntos en dos ocasiones entre el 18 y 19 mayo, lo que se ha tomado como una manera de que ambos nieguen rotundamente el que se encuentren atravesando por esa tan polémica separación.

Primeramente, los denominados Bennifer, como son conocidos Jennifer con el actor de Daredevil, fueron captados durante la función escolar del hijo mayor de Ben que tiene 15 años de edad, Fin, sin embargo, pese a que ambos estuvieron en todo momento al lado del otro, llamó la atención el que ni siquiera se tomaron las manos y las muestras de afecto público no existió, siendo que nunca antes se habían preocupado.

Pero eso no fue todo, pues varios afirmaron que Affleck parecía molesto de que Jennifer estuviera en ese momento. Pero, aun cuando se dice que los dos estarían descontentos en la función escolar, el pasado domingo 19 de mayo fueron captados en un evento cinematográfico en el Aero Theatre de Brentwood, en el que llegaron por separos, y después se reunieron, pero como en el pasado sábado 18 de mayo, no hubo ninguna muestra de afecto y en el auto en el que se fueron, parecían tener una conversación algo molesta, pues no se les veía contentos.

