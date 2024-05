Shakira llega a México: Anuncia cambios 'Las Mujeres Ya No lloran'; conoce los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante de origen colombiano, Shakira, recientemente acaba de anunciar su llegada a México, pues pese a que al inicio no estaba programado en su agenda, a través de un video en TikTok la propia intérprete ha anunciado cambios en su gira del 2024, Las Mujeres Ya No Lloran, generando muchas expectativas entre sus millones de fans, por lo que te presentamos los nuevos detalles.

Como se recordara, fue el pasado viernes 12 de abril de este 2024 cuando en el 23º Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, que se realizó en el Empire Polo Club en Indio, California, mientras que estaba como invitada en la presentación de Bizarrap, con el que ha creado un par de canciones, como la Music Sessions Vol. 53, confirmó que a partir de noviembre de este mismo año comenzaba su gira mundial, partiendo desde Estados Unidos.

Desde ese momento ha ido filtrando poco a poco algunos detalles, como las fechas de sus presentaciones de noviembre a diciembre del 2024 por Estados Unidos y Canadá. Y ahora, este lunes 20 de mayo, ha vuelto a emplear las redes sociales para señalar unos pequeños cambios, pero no para restar, sino para sumar fechas y canciones, por lo que pidió a sus fans que le dejen nombres de temas que deseen escuchar en vivo: "Necesito que me manden el wishlist, la lista de deseos de las canciones que quieren que cante. Yo ya sé las que voy a cantar, pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido".

Fechas de la gira de Shakira. Instagram @shakira

Pero eso no fue todo, pues de igual forma dejó en claro que sus fechas van a extender y habrá más presentaciones que las antes expuestas, ya que aunque el calendario que compartió a través de su cuenta de Instagram no estaban incluidos dos países que ahora confirmada, como lo es México: "Sí, voy a tocar en México, claro que voy a ir a México, voy a ir a Ecuador, todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les voy a decir las fechas".

Cabe mencionar que hasta el momento, la famosa intérprete de temas como Sale el Sol y Monotonía no ha compartido las fechas en las que estará por el país mexicano, pero se espera que muy pronto comparta las fechas que tenga confirmada y cuando podrán adquirirla sus fans que deseen verla en vivo, lo cual marca su regreso a los escenarios con gira propia en casi una década, generando gran emoción.

Shakira confirma llega a México. TikTok

Fuente: Tribuna del Yaqui