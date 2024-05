Thalí García anuncia retiro tras demanda con Telemundo y ataca a 'Divaza', así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica actriz, Thalí García, recientemente empleó sus redes sociales para anunciar su retiro de estas, de forma indefinida, aprovechando unos momentos para lanzar duro ataque en contra de la influencer y cantante, 'La Divaza', además de a Telemundo en medio de su demanda por abusos de poder, por lo cual la exparticipante de La Casa de los Famosos decidió darle una contundente respuesta al respecto.

No es un secreto que la exactriz de El Señor de los Cielos se encuentra en medio de una batalla legal en contra de Telemundo por presunta explotación laboral, maltratos, abusos de poder y difamación, sin embargo, todo parecía que iba a mejorar, dado a que la propia Thalí había expresado que estaba comenzando una etapa de sanación, de dejar todo en manos de la ley y la verdad, pero ahora todo dio un giro drástico.

Esto pues a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, dejó todo un hilo de mensajes en ataque a la empresa y varios de sus excompañeros, como 'La Divaza' y Ariadna Gutiérrez, defendiendo a Lupillo Rivera, afirmando que ella ha sido la única de la temporada actual de La Casa de los Famosos que no se vendió: "De mí podrán decir misa, pero leal sí soy, no como otros querida. Y mejor no me hagas hablar cariño que bastante paciente he sido con ustedes. Justo por eso: LEALTAD. ¿Ya te prometieron meterte a la que sigue? ¿O por qué tu cambio tan drástico de opinión?".

Tras estos ataques, la mayoría de sus seguidores se fueron en su contra por de la nada empezar su defensa hacía el hermano de Jenni Rivera y pelearse con el resto de los integrantes de 'Tierra', cuando en el pasado se decía como alguien neutral que no podía hablar más allá de su experiencia en el reality, por lo cual la llenaron de criticas, así que tomó la decisión de abandonar las redes sociales y con este mensaje anunció su retiro: "¡Ciao Bella! Ciao X. Hello real life (se traduce como adiós bella, adiós X. Hola vida real)".

Pero no solo los fans optaron por responder a sus mensajes tan intensos, pues Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, más conocido como 'La Divaza', a través de su propia cuenta de X le respondió, dado a que hasta lo eliminó de Instagram: "Y bueno, ya T me dejó de seguir en Instagram, creo que ya no hay ningún vínculo, que chimbo, pero bueno, creo que es lo mejor para los dos. Lamento mucho que hayan terminado así las cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui