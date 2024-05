Tragedia en Televisa: Actor sufre la muerte de su hijo y asegura que fue negligencia médica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las telenovelas, quien tiene casi dos décadas en las filas de Televisa, se confesó con la prensa y habló la repentina muerte de su hijo, que perdió la vida cuando apenas tenía 4 meses de nacido. El famoso actor mexicano declaró ante las cámaras tener pruebas de que fue negligencia médica, alegando que el pequeño fue víctima de malos manejos por parte del personal que lo atendió.

Se trata de Ferdinando Valencia, quien en una reciente entrevista en el canal de YouTube de Enrique de la Rocha recordó al fallecido Dante, su mellizo que murió en el 2020 a causa de una meningitis bacteriana. El originario de Colima afirmó que tiene pruebas de que su bebé murió por negligencias: "Te puedo jurar que tengo evidencias y que hay responsables (de la muerte de mi hijo). Hubo negligencias", mencionó el actor.

Sin embargo, el esposo de la modelo Brenda Kellerman mencionó que la razón por la que nunca denunció al personal que estuvo a cargo de su hijo porque no piensa lucrar con el dolor más fuerte que ha enfrentado: "Hay cosas que para mí son sagradas y con las que no voy a capitalizar, así tenga razón", dijo y agregó: "No quiero gastar ni un peso, sintiendo que proviene de lo que es mi tragedia de vida: entonces no voy a capitalizar con eso. Se lo dejo a Dios".

Ferdinando Valencia y el pequeño Dante

El intérprete del Canal de Las Estrellas también admitió que no ha podido superar la muerte de su pequeño hijo, pero señaló que no quiere vivir en el dolor ni pasarse quejando de lo que vivió: "Tengo una vida bonita, tengo una familia hermosa, de ahí nos agarramos y no quiero formar parte de la lista de personas que viven quejándose... Hay muchas cosas buenas que ver y esas son de las que yo me aferro", dijo Valencia.

¿Quién es Ferdinando Valencia?

Ferdinando comenzó su carrera en la televisora de San Ángel con el exitoso melodrama Código postal (2006-2007) y después se sumó a exitosas telenovelas como En nombre del amor, Camaleones, Abismo de Pasión, La fuerza del destino y Por amar sin ley. El colimense se alejó un tiempo de la actuación luego de perder a Dante pero volvió para reemplazar a Eleazar Gómez en La Mexicana y el Güero. Mientras que ahora está por volver a Televisa como villano del melodrama Papás por conveniencia.

Fuente: Tribuna