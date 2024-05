Tras volver a Televisa, exactor de TV Azteca humilla a reportero al exponer pleito en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de volver a Televisa con un exitoso melodrama, el reconocido exactor de TV Azteca y también presentador, Ernesto Laguardia, no tuvo reparo alguno al mostrarse sumamente molesto y humillar a un reportero de los reconocidos y presentadores de espectáculos, Javier Ceriani y Elisa Beristain, al momento de exponer pleito en los foros del programa Hoy.

Como se sabe, Laguardia debutó en la actuación de la mano de la empresa San Ángel, destacando su participación en melodramas como Quinceañera, Fuego en la Sangre, Amor Real, Alborada y Corona de lágrimas, además de por un par de años ser conductor del matutino antes mencionado, del que se salió por presuntamente haber tenido severos problemas con sus colegas, las reconocidas Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Pero, después de que fuera uno de los actores que se quedaron sin exclusividad, decidió probar suerte en la empresa del Ajusco, dentro de la cual fue parte del elenco de la novela Las Malcriadas, además de que para promocionar este proyecto fue invitado en Venga la Alegría. Lamentablemente no obtuvo el éxito deseado y en el año del 2022 regresó a Televisa para ser parte de la secuela del melodrama de Corona de Lágrimas.

Ernesto Laguardia. Internet

Por motivo de este regreso, Laguardia ha sido invitado en más de una ocasión al matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, como invitado especial o para rellenar espacio de una falta por estos. Por este motivo es que en una reciente entrevista con varios medios de comunicación quisieron cuestionarle con respecto a la reciente pelea que se dice se produjo entre Andrea Escalona y Galilea en los camerinos del programa Hoy.

Pero, con una evidente molestia en su tono y en su expresión, Ernesto le dijo al reportero de Chisme No Like que se estaba equivocando de artista y de entrevista, pues él no pensaba hablar de este tema porque no tenía nada que ver, además de que dejó en claro que se dirigiera a él por su nombre, Ernesto, y no como "amigo", como le había dicho anteriormente, dejando en shock a todos con esta postura tan radical que tomó.

Fuente: Tribuna del Yaqui