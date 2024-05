Addis Tuñón expone terrible atentado contra nieto de Silvia Pinal y súplica a Luis Enrique

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de Imagen TV y periodista de los espectáculos, Addis Tuñón, acaba de emplear sus redes sociales para poder exponer un terrible atentado en contra del pequeño de cuatro años, Apolo Guzmán Laguna, el menor de los nietos de Silvia Pinal, tomándose un momento para hacer una fuerte súplica al padre de este, el polémico productor musical, Luis Enrique Guzmán.

Como se sabe, desde hace varios meses que el hijo de Pinal junto al famoso cantante y también actor, Enrique Guzmán, se ha visto envuelto en un sin fin de escándalos tras afirmar que no es el padre del pequeño antes mencionado, y arremeter en contra de su expareja y madre del menor, Mayela Laguna, por lo que esta tuvo que interponer una demanda para realizarse una prueba de ADN legítima y comprobar que ella no miente sobre la paternidad de Luis Enrique.

Ante este hecho, han pasado muchos escándalos y han salido rumores sobre planes de ataques, Enrique y Alejandra Guzmán, han renegado del pequeño y lo sacaron de su vida como si jamás hubieran pasado tiempo juntos, lanzando comentarios sumamente negativos, e incluso discriminatorios en contra de Apolo, causando que el público se incline cada vez más al lado de Mayela en las últimas semanas.

Luis Enrique y Mayela tiene guerra legal desde hace meses. Internet

Y ahora, tras tantos dimes y diretes, la presentadora de De Primera Mano acaba de emplear sus redes sociales para pedir un alto a todos estos ataques y atentados en contra del pequeño, suplicando a Luis Enrique que tenga compasión de ese niño que no tiene culpa de nada: "Basta de atentar contra la dignidad, el corazón y los derechos de un niño de 4 años. LUIS ENRIQUE GUZMÁN PINAL, si no amas a tu niño no te ensañes, lo que haces contra su madre va contra él. Aún no puede defenderse de ustedes".

Por este motivo es que los seguidores de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, dejaron mensajes en los que culpan a los medios de haberle dado foco: "Pero los periodistas le abrieron el micrófono lo permitieron", y otros que señalan que no creen que tenga bondad para dejar al menor: "Es por demás hacer entender a éste troglodita que su mal proceder en contra de la madre de su vástago también lo afecta a él. Apolo crecerá y se dará cuenta de la FICHITA que es su padre".

Fuente: Tribuna del Yaqui