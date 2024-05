¿Adela Noriega está desfigurada y desaparecida? Filtran nueva información de la actriz tras retiro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para todos los televidentes siempre ha sido un misterio porqué Adela Noriega desapareció del mundo del entretenimiento cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, alejándose por completo de las telenovelas, las cuales la catapultaron a la fama internacional. Tras permanecer más de 16 años retirada de Televisa, ahora los periodistas Pepillo Origel y Martha Figueroa compartieron nueva información sobre la actriz.

La estrella mexicana debutó en la televisora de San Ángel desde el año 1984 cuando participó en el melodrama Principessa y luego se convirtió en la protagonista de telenovelas más cotizada, alcanzando el éxito en Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen. No obstante, su último proyecto para Televisa fue Fuego en la sangre en el lejano año 2008.

Posteriormente, Adela enfrentó todo tipo de rumores sobre su paradero. Presuntamente dejó de actuar por una enfermedad e incluso se mencionó que hasta se habría desfigurado el rostro por una cirugía. Mientras que en los últimos años hasta se manejó la versión de que la diagnosticaron con cáncer y la dieron por muerta, situación que desmintió su propia hermana Reyna Méndez.

La semana pasada el nombre de Noriega nuevamente se colocó en tendencia en las redes sociales debido a que se viralizó una fotografía donde la actriz presuntamente está caminando por las calles de Miami; no obstante, no se trataba de una imagen reciente. En el más reciente episodio del programa Con Permiso, Pepillo y Martha hablaron de esta situación y compartieron la información que tenían sobre la famosa.

En primer lugar, Figueroa aclaró que la imagen que se hizo viral no era reciente: "Es una foto viejísima, en la actualidad dicen que está guapísima, que vive en Miami, que tiene una empresa de como reventa de casas, le va muy bien", dijo la conductora. En tanto que Origel mencionó: "¿Qué le habrá pasado? estaba en su apogeo, era la 'Reina de las telenovelas', hermosa y todo".

Además, el conductor recordó que la última vez que supo de Adela fue cuando la vio comiendo junto a su hermana y su supuesto hijo: "Un día me la encontré en un restaurante de mariscos y estaba con el niño, estaba chavito, y le dije '¿qué no vas a volver a las telenovelas?' y me dice 'no sé'... está todavía de muy buena edad (para seguir actuando)", mencionó el originario de León.

Fuente: Tribuna