Además de bebé, Martha Higareda busca el lugar ideal para su boda en México

Comparta este artículo

Ciudad de México - La actriz Martha Higareda y su prometido, el emprendedor y autor Lewis Howes, fueron captados durante su reciente visita a México. Y es que la pareja se encuentra en el país con un propósito muy especial: encontrar el lugar perfecto para celebrar su próxima boda.

En una entrevista con medios como Ventaneando, de TV Azteca, la protagonista de películas como No manches, Frida confirmó que están evaluando diferentes sitios para su enlace nupcial. "Bien, muy bien, vamos a buscar lugares para casarnos, sí, sí [en México], no sabemos todavía [si en San Miguel de Allende]. La verdad, muy contenta", comentó Martha con entusiasmo.

Tras declarar abiertamente que el extranjero y exnovio de Janet García es el hombre de su vida, Higareda aseguró que ambos están involucrados en cada detalle de la planeación de su enlace. "Todas las cosas las estamos decidiendo juntos y más bien va a ser algo mucho más íntimo, entre nosotros", explicó la actriz.

Martha Higareda está buscando lugar para su boda

Acerca de los rumores que indicaban que usaría tres vestidos para su boda, Martha aclaró: "¿Sabes que la parte del vestido todavía no lo he visto?, te soy sincera, pero bueno, ya veré en su momento cómo será".

En línea con su deseo de mantener la ceremonia simple y significativa, la famosa reiteró que no están planeando un evento extravagante. "Nosotros queremos hacer algo muy íntimo, no estamos pensando en hacer una boda de princesa, de esas grandísimas, de ese estilo no, sino algo muy chiquito, nosotros, la familia y algunos amigos", destacó Higareda.

Finalmente, la actriz de 40 años reveló que, a pesar de no haberse casado todavía, ya están pensando en formar una familia y tener varios bebés. "Por supuesto, sí andamos en eso. [Queremos tener] dos o tres", dijo antes de despedirse.

La búsqueda de Martha y Lewis para encontrar el lugar perfecto para su boda continúa, mientras se preparan para dar el siguiente paso en su relación y comenzar una nueva etapa juntos. Ahora solo queda decirles felicidades y que les vaya muy bien con su boda y posteriormente matrimonio.

Fuente: Tribuna