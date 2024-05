Al borde de morir: Exconductora de 'Hoy' sufre terrible accidente y filtran grave noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta las malas noticias rodean a los famosos, pues la reconocida expresentadora del programa Hoy y también modelo, Damaris Rojas, por desgracia sufrió un terrible accidente del que pudo haber salido sin vida, y que la puso al borde de la muerte por sus delicadas lesiones, que por fortuna pudieron controlar, aunque no la libró del todo y acaban de filtrar una grave noticia al respecto.

Como se sabe, el pasado 11 de mayo la excolega de Galilea Montijo informó que tuvo un aparatoso choque que la dejó bastante herida. Y ahora, este martes 21 de mayo, a través de una entrevista con TV Notas dio más detalles de esto, como las lesiones que sufrió tras que un auto la impactara, diera vueltas por la calle y se estrellara contra un muro un muro de contención. Según Damaris, perdió el conocimiento pero escuchó como alguien le pedía que despertara: "Sentí que mi cabeza traía mucha agua y, al voltear, mi carro estaba totalmente destrozado. Mucha gente me estaba grabando. No entendía nada. Solo veía vidrios por todos lados y gritos diciéndome que no me moviera".

Según su punto de vista, al llevar una ajustada faja, que usaba porque días antes tuvo una operación de costillas, pudo sobrevivir y no tener más complicaciones, además de que "Dios me protegió al dejar mi puerta intacta", sin embargo, agregó que esto no la dejó exenta de severos problemas, ya que sufrió lesiones cerebrales que ocasionaron llenaran su cerebro de líquido: "Salí con traumatismo craneoencefálico leve y esguince en la columna cervical. Al día siguiente me quise levantar y no pude. Sentía mucho vértigo. Los doctores se dieron cuenta de que fue porque las medicinas me provocaron una reacción agresiva", expresó.

Ahora, tras 10 días del incidente, la expresentadora de Televisa reveló que ya fue dada de alta y se encuentra en su hogar, pero que aún no está fuera de peligro del todo, así que sus médicos le dieron indicaciones de no hacer movimientos bruscos, mantener bastante reposo y chequeos constantes, además de estar alerta: "Perder el hilo al hablar, vomitar disparado, quedarme dormida o sentir cansancio de la nada son alertas de peligro. Me preocupa porque hay derrames cerebrales que llegan después de un accidente. Por eso debo cuidarme muy bien".

Pero, no solo debe preocuparse por su salud, sino por temas legales, ya que se sinceró y dio la terrible noticia de que quieren inculparla de la situación y acusarla de ir ebria, pues la persona con la que chocó iba a exceso de velocidad y sin licencia, por lo que la quieren buscan como librarse de su castigo: "Una mujer intentó meter botellas de cerveza a mi carro. Me di cuenta a tiempo y evité que lo hiciera. Hubo personas que se percataron de lo que querían hacerme y le reclamaron. A lo lejos escuché que gritaron: ‘Viene borracha’. Yo no tomo ni una sola gota de alcohol. Tengo forma de comprobar lo que estoy diciendo".

Estas personas me quieren sacar dinero. Qué casualidad que el peritaje se dio por un video que entregaron ellos en una USB. Todo está muy raro. No sé si se trate de un montachoques. No me voy a dejar. Ya mandé la carpeta de investigación a un abogado", concluyó.

