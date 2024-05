Anette Cuburu lanza indirecta a Televisa y revive pleito con Andrea Legarreta: "Pobres"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que gracias a una reciente publicación que hizo y que muchos identifican como una indirecta hacia Televisa. El controversial mensaje que hizo la 'Cachanilla' además revivió el pleito que tiene con Andrea Legarreta, a quien ha señalado de ser una pésima persona y hacerle la vida imposible.

Resulta que durante la tarde de este martes 21 de mayo la expresentadora del programa Venga la Alegría utilizó su cuenta oficial de Instagram para presumir que aunque hace un año dejó las filas de TV Azteca, su emprendimiento en YouTube se volvió todo un éxito. Y es que Anette presumió que ya le habían entregado su placa de 100 mil suscriptores: "Gracias a Dios y la Virgen son grandes y nunca me sueltan, gracias a los que han sido parte", inició su mensaje.

Posteriormente, Cuburu lanzó un 'dardo' para aquellos artistas que no le han dado entrevistas, supuestamente porque Televisa así se los habría ordenado: "También gracias a los que no han querido venir me hacen mas grande, me dan fuerza. Gracias a los pobres seres sin vida que les prohíben venir a algunos artistas, y que creyeron que con eso me tirarían les tengo una noticia…. Se necesita un ejercito y a ver si así", añadió.

Anette Cuburu manda fuerte indirecta a Televisa

Con este mensaje Anette estaba haciendo referencia al escándalo que surgió el año pasado luego de que ella anunciara que el actor Adrián Uribe le daría una entrevista, pero el artista nunca llegó argumentando un compromiso, sin embargo, nunca repusieron su encuentro. El supuesto desaire del comediante se dio presuntamente porque los ejecutivos de San Ángel le advirtieron que no debía darle entrevistas a esta conductora.

¿La razón? Porque justo días antes de su visita al programa Anetteando, 'La Cuburu' había arremetido en contra de Andrea Legarreta. Así lo informó la periodista Flor Rubio meses atrás : "Cuando sucede el choque mediático con Andrea Legarreta le tocaba ir a Adrián Uribe con Anette y le cancela. Dijo que iba la próxima semana y nunca regresó", reportó la experta en espectáculos.

