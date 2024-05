Drama en Televisa: Ferka atraparía a Jorge Losa al serle infiel con Serrath; tendría pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado un fuerte drama amoroso, dado a que acaban de asegurar que la reconocida actriz y también presentadora, Ferka, recientemente se habría llevado una dolorosa decepción del guapo galán de melodramas español, Jorge Losa, ya que por medio de mensajes lo atraparía siéndole infiel con la famosa influenhcer, Serrath, y hasta tendría pruebas.

Como se sabe, desde que María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, y Losa se enamoraron en La Casa de los Famosos México, muchos dudaron de que ese amor fuera real, sin embargo, ahora una amiga de la pareja con TV Notas ha salido a aclarar que "fuera del reality demostraron que había atracción, amor y complicidad". De igual forma, aseguró saber los dos poderosos motivos que la hicieron ponerle punto final a la relación sentimental.

Según la fuente, la situación principal que comenzó a separarlos fue que al parecer Jorge resultaría ser otro Christian Estrada, ya que al parecer ella también lo estaría manteniendo y la actriz no querría repetir patrones y prefería salir antes que seguir con alguien inestable: "Lamentablemente, le tocó padecer lo mismo que vivió con Christian Estrada, a quien terminó manteniendo. Jorge también es mi amigo y lo quiero, porque es buena persona. Él vivía solo y se mudó a la casa de Ferka. Al principio todo iba muy bien. Pero, poco a poco, se fueron complicando las cosas".

Jorge traicionaría a Ferka con Serrath. Internet

La amiga de la participante de MasterChef Celebrity, declaró que aunque Jorge sí ponía de vez en cuando, la realidad es que no tiene tanto trabajo como ella, los ingresos no son constantes y eso ya la estaba drenando de más: "Mi amiga se cansó de ser la proveedora de los gastos, las vacaciones y hasta resolver las deudas de Jorge. No te voy a decir que Jorge no ponía ni un solo peso, pero no era constante. Ferka ya no quería pasar otra vez por eso. No quiere repetir patrones una y otra vez".

Pero, lamentablemente la situación económica no fue lo que acabó con el amor, sino que lo sería su infidelidad, pues al parecer la Ferka encontró mensajes entre él y la exparticipante de Enamorándonos, en la que aparentemente declaraba no importarle ser la otra y que ya habían tenido intimidad en más de una ocasión: "Mientras esos detalles se acumulaban, Ferka se enteró de la supuesta infidelidad de Jorge. Esa fue la gota que derramó el vaso. Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra

Ferka había recibido una alerta: le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que, mientras ella grababa MasterChef de las seis de la mañana a las doce de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrath y engañarla. Eso es algo que no iba a permitir", concluyó la fuente.

Fuente: Tribuna del Yaqui