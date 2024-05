FOTOS: Hailie Jade Scott, hija de Eminem, se casa después de siete años de noviazgo

Battle Creek, Michigan - Hailie Jade Scott, la hija de 28 años del famoso rapero Eminem, por fin contrajo matrimonio con Evan McClintock, su pareja desde hace siete años. La ceremonia tuvo lugar el pasado sábado en Battle Creek, Michigan, y fue compartida por la propia joven, quien es influencer de profesión, a través de su cuenta de Instagram.

¡Esta semana me he despertado convertida en una mujer casada! No podríamos haber pedido un mejor fin de semana de celebración. Se derramaron muchas lágrimas de felicidad, hubo muchas risas y sonrisas y sentimos su amor. Evan y yo estamos muy agradecidos a todos los familiares y amigos que vinieron a apoyarnos y a formar parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas, ahora que somos marido y mujer", escribió Hailie en el pie de foto que acompaña las instantáneas de la ceremonia.