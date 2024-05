Museo Casa Azul desmiente declaraciones de Madonna sobre uso de prendas de Frida Kahlo

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El Museo Casa Azul, icónico recinto que guarda la memoria y los objetos personales de la célebre pintora mexicana Frida Kahlo, lanzó un comunicado oficial desmintiendo las supuestas afirmaciones de la cantante Madonna. Y es que la artista aseguró haber utilizado prendas y joyas pertenecientes a Kahlo durante su visita a México, generando asombro y escepticismo entre sus seguidores y los medios de comunicación.

Madonna, conocida por su ferviente admiración hacia Kahlo y por manifestar en múltiples ocasiones su pasión por la obra de la artista, publicó en sus redes sociales que durante su visita tuvo la oportunidad de "probarse" ropa y joyas de la pintora. Dichas declaraciones se difundieron rápidamente, atrayendo una ola de reacciones entre sus fans.

En respuesta a la controversia, el Museo Casa Azul aclaró con prontitud y firmeza que la Reina del Pop no visitó el recinto durante su estancia en México y que las prendas mostradas en sus fotografías no forman parte de la colección del museo. Además, el comunicado enfatiza que las prendas y joyas de Kahlo que resguardan están sujetas a estrictas medidas de conservación y son exclusivamente para exhibición, descartando cualquier posibilidad de que sean prestadas para uso personal.

"Estamos orgullosos de que Madonna encuentre inspiración en Frida Kahlo y lo presuma en sus redes sociales, lo que indudablemente ayuda a difundir la riqueza de la cultura mexicana. Queremos aclarar que los vestidos, fotos y objetos publicados en redes sociales no pertenecen o forman parte de la colección de la Casa Azul. Es importante aclarar que, contrario a lo que se ha dicho en distintos medios de comunicación, debido a problemas con su agenda, Madonna no pudo visitar la Casa Azul durante su reciente visita a México. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de que parte de su staff y familia disfrutara del museo. La colección de vestidos y joyas de Frida que nosotros conservamos es sujeta a estrictas medidas de conservación y es exhibida en el museo, no para realizar préstamos privados. Estas políticas permiten que el legado de Frida Kahlo permanezca intacto para posteriores generaciones”, afirmó el museo en su texto.

Sin embargo, al parecer todo se trataría de un mal entendido, pues Madonna comentó que había ido a la Casa Roja, lugar donde reside la familia de Kahlo, y las cosas que se ven en sus imágenes, son prendas, joyas y fotos que la familia le había mostrado.

