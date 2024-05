"No me lo esperaba": Así reaccionó Érika Buenfil a FOTOS de su hijo y Ernesto Zedillo Jr.

Ciudad de México.- Este fin de semana los nombres de Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Érika Buenfil, y de su padre Ernesto Zedillo Jr. le dieron la vuelta al Internet debido a que surgieron las primeras imágenes donde posan juntas, luego de años de que el empresario negara su paternidad. Había mucha expectativa sobre cómo había reaccionado la protagonista de novelas a este reencuentro y este martes ya rompió el silencio, a través de una entrevista con el programa Hoy.

La artista regia no pudo ocultar su felicidad y emoción tras la publicación de las fotografías donde se aprecia la buena relación que mantiene su heredero con Zedillo Jr. Debido a que por muchos años no quiso revelar la identidad del padre de su único hijo, en esta ocasión, Buenfil se dijo gratamente sorprendida por la publicación donde se observa a padre e hijo conviviendo sanamente.

Yo no me lo esperaba, la verdad, y lo celebro mucho, lo celebro porque para Nicolás es… como saludable, es como conciliar algo, como cerrar un círculo o una ficha del rompecabezas que la tenía en la mano, pero no la terminaba de armar. De ahora para adelante creo que se va a sentir mucho más confiado", expresó la artista de 60 años.