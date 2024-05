Se acaba 'LCDLF', se acaba el amor: Clovis manda a la 'friendzone' a Aleska en Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y también modelo mexicano, Clovis Nienow, recientemente causó un gran revuelo en sus entrevistas en vivo con Telemundo, debido a que dejó en claro que ahora que se acabó La Casa de los Famosos se ha acabado el amor por la reconocida modelo venezolana, Aleska Génesis, debido a que no tuvo reparo al momento de mandarla a la 'friendzone', ¿acaso todo fue estrategia?

Desde la primer semana del reality show, Clovis mostró un interés amoroso por Aleska, quién desde el primer momento lo rechazó constantemente hasta las últimas semanas de él dentro de la casa, pues dado a las atenciones que recibió de su parte, el apoyo y sus regalos, fue sintiendo cosas bonitas por él, sin embargo, pese a todo lo que pasó e hizo para conquistar, ahora en el exterior le ha dejado en claro que no quiere nada con ella más que una amistad.

Pero la razón no es porque todo fuera ese mencionada "carpeta amorosa" para sobresalir, sino que él al estar afuera de la casa todo un mesa antes, pudo ver todos los malos comentarios que lanzó en su contra, como que era "un niño" y ella necesitaba de un "verdadero hombre", además de burlas con Melaza y Alfredo Adame de que estaría a nada de salir del clóset, o las últimas que hizo con Lupillo Rivera en la que este comenzó a tratar de conquistarla y ella a seguirle el juego con coqueteos, además de sus burlas al cerrar el cuarto Tierra.

Y aunque el exparticipante de realitys como Resistiré, también de Telemundo, no ha dicho específicamente que lo hizo abrir los ojos, durante una entrevista con De Pica y Se Extiende, señaló que él le tenía mucho cariño y cero rencor porque sabe que adentro de la casa se cometen errores y es de humanos, la realidad es que solo quería una amistad, que lo que pasó dentro de la casa era como en Las Vegas, y todo quedaba ahí.

Pero esa no fue la única ocasión, pues la mañana de este martes 21 de mayo, durante su paso por el aeropuerto de Miami, al encontrarse con ella, reafirmó que solo quería una amistad y ella ya sabía el por qué, por lo que a través de X, antes conocido como Twitter, lo felicitaron por abrir los ojos: "Clovis entendió perfecto, Aleska no es para ti mijito tu estás a otro nivel, Aleska está al nivel de Lupillo y de Christian, o sea, categoría baja" y "Clovis eres un genio no lo pudiste hacer mejor. Clovis bateó con guantes blancos a Aleska, o sea, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, Bay Bay Roleska".

Fuente: Tribuna del Yaqui