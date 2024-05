Telemundo confirma 'LCDLF All Stars' antes de triunfo de Maripily Rivera; 'Divaza' entraría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la gala de la gran final, y poco antes del triunfo de la querida celebridad boricua, Maripily Rivera, los altos mandos de Telemundo compartieron el anuncio de que para el año 2025 van a lazar la edición de La Casa de los Famosos All Stars, en el que estarán antiguos participantes que se ganaron el cariño, y al parecer la influencer venezolana, 'La Divza', sería uno de los que entraría como integrante.

La tarde del pasado lunes 20 de mayo se realizó la tan esperada y aclamada gran final de la cuarta temporada del afamado reality show, en el cual el primer lugar, junto a los 200 mil dólares, se los llevó la querida boricua, el guapo modelo mexicano, Rodrigo Romeh, el segundo lugar con los 100 mil dólares, y en tercer lugar, que tenía 50 mil dólares, el famoso cantante de banda mexicano, Lupillo Rivera.

Pero después de que anunciaron al quinto y cuarto lugar, que resultaron ser la famosa y querida actriz, Geraldine Bazán, y la joven presentadora de TV y chef, Alana Lliteras, en ese orden, pasaron en vivo de la gala un anunció en el que confirmaron que en el 2025 la nueva temporada de dicho reality show será All Stars, debido a que serán celebridades de temporadas pasadas que estarán compitiendo una vez más por ese primer lugar.

Aunque en ese anunció no dieron más detalles de que sería para el año del 2025 cuando llegará esta edición, en redes sociales ha salido una lista de algunos de los nombres que presuntamente estarían confirmados, como Divaza, Manelyk González, Laura Bozzo, Alicia Machado, que ya ganó la primer temporada, Pablo Montero, Daniela Navarro, Julia Gama, Nicole Chávez, Ivonne Montero, Fernando Lozada y Gisella Aboumrad.

Cabe mencionar que hasta el momento, ninguna de las celebridades antes mencionadas no han salido a hablar al respecto de su supuesta revancha, ni tampoco la televisora ha salido a dar los nombres, pero se ha dicho que Ivonne y Alicia presuntamente no podrían ingresar, dado a que señalan que la empresa tomaría la decisión de no meter a aquellos que ya ganaron un maletín o primer lugar, por lo que incluso ni Rodrigo Romeh, que tuvo segundo lugar, podría ser participante.

Fuente: Tribuna del Yaqui