VIDEO: Lucero destapa cuál fue la reacción de Mijares tras las burlas hacia su hija

Ciudad de México.- ¡A casi un mes de la polémica que envuelve a Lucerito Mijares, el tema sigue vigente! Mucho se ha hablado sobre las burlas por su aspecto físico que le lanzaron Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y 'El Estaca' a la joven de 19 años que está dando sus primeros pasos de su carrera artística. Pese a que han pasado cuatro semanas, Lucero sigue pronunciándose en contra de la ofensa hacia su 'beba'.

La intérprete de éxitos como No me hablen de él y No me hablen de ser miss acudió como invitada al programa matutino Despierta América. Los conductores aprovecharon la oportunidad para reavivar uno de las discusiones del mundo del espectáculo mexicano más importantes en lo que va del año. Ante la pregunta de cómo se había tomado las críticas del trio de presentadores, ella comenzó por dar las gracias a sus seguidores que han apoyado y brindado su cariño tanto a la cantante como a su familia en este momento de escándalo.

Confesó que al escuchar los comentarios tan desagradables proferidos hacia su pequeña, no dudó en reaccionar "como mamá". Es por ello que se lanzó hacia quienes agredieron a Lucerito. Por otra parte, mencionó que su hija cuenta con el carácter y herramientas suficientes para hacerle frente a cualquier habladuría malintencionada. Aunque 'La Beba' puede defenderse gracias a la fuerza y seguridad que ha trabajado y pulido a lo largo de su vida, la actriz admitió que no pudo resistirse a dar la cara por ella. Su respuesta generó empatía entre los presentadores de Despierta América, quienes dijeron que actuó como debía hacerlo e incluso de dijeron asombrados por la elegancia y diplomacia con la que abordó un tema tan sensible.

Lucerito nunca se vio afectada por las críticas hacia su aspecto

A la par, externó que Lucerito es muy joven y no tendría por qué toparse con la discriminación. Sin embargo, la madurez e inteligencia emocional de su hija le permitió tomar la situación de la mejor manera. Incluso relató que cuando joven artista se enteró de lo que estaba sucediendo, agradeció que "que bueno que me pasó a mi y no a alguien más", ya que, según dijo, a ella no le importaba ser juzgada, pero que sus amigas sí se hubieran visto afectada por esto.

Ella (Lucerito Mijares) tiene la fuerza y la seguridad de defenderse. Ella sabe como confrontar esas cosas, yo como su mamá siempre voy a reaccionar y no me voy a quedar callada".

En la entrevista, reveló que fue un tema que se habló en familia. Cuando se enteraron, fue Manuel Mijares quien habría 'estallado' tras las burlas y por quien se tomó la resolución de pronunciarse públicamente.

Manuel en todo momento se sacó de onda, le molestó mucho".

Fuente: Tribuna Sonora