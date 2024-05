VIDEO probaría abuso de Patricio Cabezut a sus hijas; Fiscalía prepararía arresto y condena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el famoso actor de melodramas y presentador de TV, Patricio Cabezut, estaría en muy severos problemas, dado a que una presunta fuente de la Fiscalía de Justicia tendría un video que probaría el supuesto abuso sexual agravado del que fue acusado por su expareja en contra de sus dos hijas, por lo cual las autoridades prepararían su arresto y su condena en prisión.

Fue el pasado 11 de mayo cuando Patricio confirmó, molesto y devastado, que había sido vinculado a proceso por el presunto abuso sexual agravado de sus dos hijas menores de edad, y ahora, tras una semana y media de esta complicada situación, una presunta fuente de la Fiscalía acaba de dar más detalles, como que desecharon su idea de defensa: "Buscaban desvirtuar la audiencia con situaciones de índole familiar. El juez pidió al abogado de Patricio, Oscar Mora, que esos temas se vieran en el juzgado pertinente. Que en esa audiencia se concretara solo al caso de abuso sexual agravado".

Según la misma fuente, Aurea Zapata, la famosa actriz que es madre de las dos menores, llevó a sus pequeñas con un especialista después de que las menores enfrentaran una fuerte crisis a finales del 2023 y a inicios del 2024, destacando que estas detonan que sufrirían de abuso, por lo cual el caso fue trasladado a la Fiscalía: "Ahí un equipo multidisciplinario las sometió a diversas pruebas y se transcribió la narrativa de hechos. Cuando Patricio escuchó la declaración de sus hijas no mostró ningún tipo de sentimiento o reacción. En cambio Aurea entró en crisis y llanto. Tuvo que ser asistida por la enfermería del lugar".

Ante esto, señaló que simplemente el actor de Televisa quiso desestimar los cargos al compartir diversas fotografías en momentos de recreación familiar para mostrar la feliz relación que llevan, pero que no fueron tomadas en cuenta: "El juez las desechó debido a que no tenían fecha, ni lugar. La situación del presunto abuso se llevó a cabo dentro de una casa. Por eso, las fotos que presentó la defensa no tuvieron peso, ni evitaron la vinculación".

Con respecto al hecho de que tenía 10 cargos en su contra y que se desecharon ocho porque es inocente, la presunta fuente de la Fiscalía desmintió esto, señalando que hay algo muy importante que hundiría al expresentador del programa Hoy: "La Fiscalía tiene fotos de un video clave en este proceso. Este fue suficiente para que el juez lo vinculara a proceso por segunda ocasión. Lo que se le pidió a la parte acusadora fue ciertas fechas, días exactos, hora y que las volvieran a presentar. Pero nunca se dijo que eran pruebas desechadas. Lo que argumenta el señor es mentira".

Finalmente, con respecto al tema de que Patricio tenía una orden de arresto, señaló que por el momento esta fue descartada y podrá llevar el proceso en libertad dado a un amparo, pero aclaró que en cualquier momento puede ser revocado y ser encarcelado de inmediato: "Se dieron seis meses de investigación complementaria en los que los inmiscuidos deben presentar más pruebas. Patricio 'N' goza de un amparo federal 'provisional'. No sé sabe cuánto tiempo dure. Podría quedar sin efecto en cualquier momento y lo podrían aprehende".

Fuente: Tribuna del Yaqui