Acabó en psiquiatra: Exconductora de 'Hoy' cae en depresión y da dura noticia: "No puedo más"

Ciudad de México.- Una popular y polémica conductora, quien ha trabajado en Televisa siendo parte del programa Hoy, nuevamente sorprendió a sus seguidores debido a que en una reciente entrevista se confesó y reveló el duro proceso que está enfrentando por cuidar su salud mental. Resulta que la también influencer y modelo admitió ante las cámaras que recientemente acabó en el psiquiatra por una severa depresión.

Se trata de la famosa Manelyk González, quien saltó a la fama hace una década luego de participar en el exitoso reality Acapulco Shore en 2014. Después tuvo la oportunidad de unirse a otros proyectos similares y hasta formó parte de Resistiré, programa que se transmitió por MTV pero también en TV Azteca. Debido a que ella no pertenecía a ninguna empresa, en 2021 pudo debutar en Telemundo como parte de La Casa de los Famosos obteniendo el segundo lugar.

Mientras que su debut en la televisora de San Ángel llegó en el año 2022 cuando la invitaron a formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, al lado de Alejandro Speitzer, pero tuvo que abandonar el concurso porque sufrió una brutal caída y quedó lesionada. Meses más tarde volvió por la revancha al lado de 'Potro' Caballero obteniendo el segundo lugar, por lo que luego fue conductora invitada de Hoy en más de una ocasión.

Manelyk con Galilea Montijo en el foro de 'Hoy'

Durante la tarde de ayer martes 21 de junio, González pudo visitar los foros de Televisa de nueva cuenta debido a que la invitaron a participar en un capítulo del programa Montse&Joe. La exnovia de Jawy Méndez compartió que logró bajar de peso porque se había sometido a un fuerte régimen alimenticio y ejercicio constante, y no porque se haya hecho algún arreglito o tomado algún producto.

Posteriormente, Mane mencionó que no puede tomar ciertos productos porque en la actualidad se encuentra medicada contra la depresión y no tuvo reparo en compartir cómo ha sido este proceso: "Empecé con un tratamiento psiquiátrico, así que yo no puedo tomar ni quemadores ni nada que me cambie el ánimo, tengo que cerrar el hoc... y hacer ejercicio". Asombrada, Montserrat Oliver cuestionó a la invitada sobre porqué estaba tomando este medicamento.

Todo mundo sataniza al psiquiatra, empecé el tratamiento porque me dio como depre pero yo no aceptaba que estaba en depresión, yo misma decía 'estoy súper bien' y me daba pena estar en depresión".

La influencer mexicana resaltó que para ella fue muy difícil admitir sus problemas de salud mental pero pidió ayuda cuando tocó fondo: "Fue hasta que dije 'ya no puedo más' y me dijo mi terapeuta 'vete al psiquiatra urgente', pero no es nada malo, es depresión pero uno no sabe". Manelyk también compartió que su situación estaba tan mal que incluso pensaba que la solución a sus problemas era "un hombre", pero ahora entiende que no es así.

