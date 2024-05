De luto y deprimida: Tras 46 años en Televisa, actriz llega a 'Hoy' y confirma su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien arrancó su carrera en Televisa hace más de cuatro décadas y que en 2023 sufrió la muerte de su único hijo, dejó en shock a sus fans debido a que ayer martes apareció en el programa Hoy anunciando su retiro de los escenarios. Se trata de la carismática Maribel Guardia, quien en 2023 se enfrentó a una severa depresión derivado de la repentina muerte de su hijo Julián.

La estrella oriunda de Costa Rica llegó a tierras mexicanas desde inicios de los 80's como parte del concurso Miss Universo e inmediatamente recibió una beca para estudiar actuación y un contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel. Hasta la fecha, ha podido ser parte de exitosas novelas como Serafín, Tú y yo, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida.

Además, ha sido conductora de programas como Muévete y Esto ya es personal. Lamentablemente, el pasado 2022 Guardia vivió uno de los momentos más duros de su vida ya que falleció su único hijo, Julián Figueroa, de forma repentina por un infarto mientras descansaba. Esto causó que la exreina de belleza cayera en un estado de depresión por meses y ha la fecha no ha podido reponerse al 100 por ciento.

Maribel Guardia estuvo deprimida por la muerte de su hijo

Maribel Guardia anuncia su retiro

Aunque actualmente Maribel ya se encuentra un tanto mejor, pues ya pasó 1 año desde la partida de su heredero, recientemente dio una entrevista al programa Hoy en la que contó que está a nada de retirarse de los escenarios. No obstante, no se trata de un retiro definitivo sino que en realidad la actriz dejará las funciones de Lagunilla mi barrio, musical que ella protagoniza, porque tiene otros proyectos en puerta.

La exesposa de Joan Sebastian compartió lo siguiente ante las cámaras de Hoy: "Voy a hacer una serie si Dios quiere para julio y voy a dejar el teatro 3 meses no quiero trabajar con tanta intensidad, que es como lo he hecho siempre". Sin embargo, aclaró que volverá al teatro para finales de año, afirmando que el productor Álex Gou le dijo que la va "esperar". Sobre la serie que está por grabar, Maribel no dio muchos detalles y se limitó a decir: "Vamos varias actrices, entre ellas Lucía Méndez, va estar padre", por lo que se cree que podría ser un reality en streaming.

Fuente: Tribuna