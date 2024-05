Estrella de 'Hoy' saca las garras por Nelly Furtado tras burlas por su aumento de peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los problemas que más ha resonado en la industria de la farándula es la constante exigencia que los famosos reciben para mantener una apariencia esbelta, joven y atractiva para las masas, lo que ha derivado en que más de una celebridad desarrolle fuertes problemas de salud y emocionales. Este conflicto social suele afectar en mayor medida a estrellas en etapa adolescente y a las mujeres.

Un ejemplo de ello es el ocurrido con la cantante canadiense, Nelly Furtado, quien se presentó en el Emblema 2024, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el pasado fin de semana, momento desde el que la famosa no ha parado de ser tendencia en X (red social antes conocida como Twitter) debido a que la gente no deja de juzgar a la interprete por no lucir tan delgada, como cuando era joven.

Es bajo toda esta ola de mensajes gordofóbicos que una de las colaboradoras de Hoy salió en su defensa y se trata de la experta en grafología y lenguaje corporal, Maryfer Centeno, quien compartió un video en sus redes sociales donde explicó que el cuerpo de la mujer suele tener cambios constantes debido a que las féminas atraviesan diversos procesos hormonales a lo largo de sus vidas, lo que impide que mantengan un peso constante.

Maryfer Centeno sale en defensa de Nelly Furtado

Por otro lado, Maryfer criticó a la gente que lanzó comentarios negativos entorno a la apariencia, especialmente a las mujeres, puesto sería este sector el que más juzgo a Furtado. Asimismo, Centeno aseguró que las féminas de caderas anchas suelen ser mayormente atractivas para los masculinos debido a los procesos evolutivos, puesto es una señal de buena salud y de que son saludables para procrear bebés.

“Hay algo que es importante de mencionar, justamente este es el tipo de cuerpo que le parece más atractivo a los hombres. ¿Por qué? Por la relación cintura-cadera es lo que hace que un cuerpo sea mucho más atractivo. Esto tiene que ver con un tema evolutivo, porque manda un mensaje de salud y se asocia con la fertilidad.”

Finalmente, Maryfer dejó en claro que Nelly Furtado lucía muy segura de sí misma sobre el escenario, sobretodo porque eligió vestir con un atuendo color rojo, el cual es sinónimo de sensualidad y seguridad en la persona que lo lleva, por lo que resaltó que, aunque la cantante lo quisiera, no podría verse “más atractiva” para sus fans. Cabe señalar que estas declaraciones no dejaron indiferente a sus fans, quienes rápidamente se aglomeraron para expresar su apoyo a la colaboradora del matutino de Televisa.

Fuentes: Tribuna