¿Falsa paternidad? Madre de Geraldine Bazán arremete de nueva cuenta contra Gabriel Soto

Ciudad de México. — En una reciente entrevista, Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, se pronunció sobre las controversiales declaraciones de su exyerno, Gabriel Soto. Resulta que durante la conferencia de prensa de la obra El precio de la fama, Soto reveló que la noticia sobre la falsa paternidad del hijo de Marjorie de Sousa fue un factor determinante en su divorcio con la madre de sus dos hijas.

Resulta que los rumores sobre una posible infidelidad de Soto a Bazán, finalista de La casa de los famosos 4 de Telemundo, se intensificaron tras varias publicaciones. Sin embargo, Doña Rosalba declaró que, a pesar de las dificultades, Gabriel no salió del todo perjudicado, ya que ganó una significativa suma de dinero tras demandar a la revista responsable de las publicaciones.

Él ya les dijo que hay dos o más versiones de los hechos, pero pues él no perdió, él demandó a la revista que le sacó 8 portadas, que sacó bastante dinero él y también la otra, a mi hija no le tocó, ella que era la más perjudicada, a ella no le tocó absolutamente nada, todo se lo llevaron ellos, entonces yo no tengo nada más qué decir que cada quien saca su beneficio, y en este caso pues le tocó a él”, expresó la señora, visiblemente afectada por la situación.