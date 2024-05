La controvertida reaparición pública de James Franco y Shia LaBeouf desata fuerte polémica

Comparta este artículo

Cannes, Francia.- El Festival de Cannes 2024 ha tenido ya varias controversias desde el primer día que comenzó y la segunda semana del evento no ha sido la excepción. Los 'funados' actores James Franco y Shia LaBeouf reaparecieron públicamente en el festival y esto ya ha generado cientos de críticas y debate en redes sociales y los medios de comunicación, sobre todo estadounidenses.

Ambos actores se habían mantenido alejados del ojo público debido a las fuertes acusaciones de conducta inapropiada. Y ahora fueron vistos asistiendo a las premieres de sus respectivas películas. James Franco que alguna vez fue un actor de renombre en Hollywood, ha estado en el ojo del huracán desde el 2018, cuando fue acusado por 5 mujeres de tener una conducta sexual inapropiada.

Las acusaciones eran por parte de las estudiantes de su escuela de cine, Studio 4, que afirmaron que Franco había abusado de su posición de poder para aprovecharse sexualmente de ellas. En 2021, Franco admitió haber tenido relaciones sexuales con sus estudiantes, aunque insistió en que nunca fue su intención dañar a nadie. El actor llegó a un acuerdo legal por 2.2 millones en daños y perjuicios.

Desde entonces, el actor de la trilogía de Spider-Man ha mantenido un perfil bajo lejos de la industria del entretenimiento, por esa razón, su presencia en Cannes causa sorpresa y marca una de sus primeras apariciones públicas significativas desde el escándalo.

Según informes, Franco asistió a una exclusiva fiesta de Nespresso en Cannes y se mantuvo en la sección VIP fuertemente custodiada,y fue para promover su nueva película, The Razor's Edge, que se espera comience a filmarse en junio. A pesar de sus intentos por regresar a la mirada, la reacción del público ha estado dividida con muchos cuestionando si debería permitírsele estar una plataforma tan prominente como es este festival de cina.

Por otro lado, Shia LaBeouf, es bien conocido por su talento como actor, pero también por su comportamiento errático y al igual que Franco, ha sido objeto de fuertes críticas. En diciembre de 2020, su exnovia, la cantante FKA Twigs, lo acusó de abuso físico, emocional y mental durante su relación. La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles fue por agresión sexual y angustia emocional infligida por LaBeouf.

Desde entonces el actor de Transformers ha estado en una batalla por la opinión publica, pero también una legal que ha manchado su carrera. Al igual que Franco, LaBeouf se ha mantenido fuera de foco hasta su reciente aparición en el festival francés. Su participación en Cannes ha revivido las críticas hacia su persona, pero también muchos han cuestionado si Hollywood está realmente comprometido con las víctimas de sus estrellas o solo se suben a la moda del momento.

Y es que muchos usuarios de las redes sociales expresaron su indignación, pero las críticas no se limitaron al público; varias figuras de la industria del cine también manifestaron su descontento con estos 2, ya que uno de los momentos más controversiales fue la publicación y posterior modificación de un comunicado de prensa por parte de Armani, que inicialmente incluía a Franco entre las estrellas vestidas para Cannes. Tras la reacción negativa por parte de los internautas Armani emitió un nuevo comunicado donde eliminaron al actor.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista en el podcast The Jess Cagle Show, Franco habló sobre sus esfuerzos para mejorar como persona, incluyendo el tratamiento para su adicción al sexo y a las sustancias. Sin embargo, muchos de los que lo criticaron en ese momento creen que simplemente admitir errores del pasado y prometer mejoras no es suficiente para borrar el daño causado ni para garantizar que no se repita en el futuro.

