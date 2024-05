Larisa Mendizábal así reacciona al 'embarazo' de Adianez Hernández tras infidelidad con ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Larisa Mendizábal, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues en una entrevista para TV Azteca acaba de revelar su impactante reacción al enterarse del presunto embarazo de la presentadora y actriz, Adianez Hernández, a tan solo unos cuantos meses que se confirmara su infidelidad con su expareja, Augusto Bravo, ¿les desea el mal?

Como se sabe, poco antes de que concluyera el 2023, Adianez confirmó que su matrimonio con Rodrigo Cachero había terminado, pues le había sido infiel con la pareja de más de una década de Larisa. Ante este hecho las exparejas respectivamente rompieron el silencio expresando el profundo dolor que les generó la traición y como es que las fueron sobre llevando, por lo que el público se puso del lado de Cachero y Mendizábal, por lo que 'Adi' y su novio mantuvieron por un tiempo un perfil bajo.

Pero ahora, desde hace un par de meses que todo esto ha ido cambiando y cada vez comparten más cosas juntos, como el reciente viaje que hizo la exparticipante de Survivor México al lado de Augusto y los dos hijos que tiene con el reconocido exactor de Televisa, en el que despertaron rumores de que estarían en la dulce espera de su primer hijo juntos con el mensaje: "Y entonces .. se hizo grande la familia. #elpatodonald y #daisy tuvieron un patito", con una foto en la que aparecen ambos agarrando un peluche del 'Pato Donald', mientras posan con las botargas de este y 'Daisy'.

Adianez confirmaría su embarazo. Instagram @adianezhrz

Es por este motivo que reporteros de Ventaneando, al toparse con Larisa no dudaron en cuestionarle que pensaba de que Hernández sí pudiera estar embarazada, esta se mostró firma al decir que no le interesa: "No tengo nada que decir, o sea, han pasado como que muchas cosas del estilo. Te digo que ha sido como su forma de operar, no entiendo muy bien, pero ahí si yo no tendría como mucho que decir porque de esas cosas yo no tengo idea".

Ante esto, señaló que le ha costado trabajo reponerse, pero que ahora se encuentra pensando solamente en ella y en seguir saliendo adelante como hasta ahora, por lo que sigue buscando la manera de aprender y seguir creciendo como persona: "Han sido meses difíciles, no te lo voy a negar ni nunca lo he negado. Lo he dicho siempre, pero hoy por hoy sí me empiezo a sentir un poco más tranquila, pues me he dedicado mucho a mí, a mi proceso".

Me han dicho que se burlan, por ejemplo, cosa que sí digo 'Oh mira', de por sí como que no es ninguna gracia poner el cuerno, pero burlarte ya es súper cruel. Hubo meses en que yo decía: 'No conozco a esta persona' como que todo se mueve. Pero finalmente estoy aprendiendo a aceptar lo que viene", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui