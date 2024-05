¿No descansa en paz? Fernando del Solar se le manifestaría a Anna Ferro; esto pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el 30 de junio del 2022, cuando el mundo de la farándula se estremeció por la repentina muerte del exconductor de programas de gran renombre como Venga la Alegría, Hoy y Sexos en Guerra, se trata del argentino, Fernando del Solar, quien perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad contra la que luchó desde hace varios años. Si bien, en aquel momento, una gran cantidad de celebridades pidieron porque la estrella de televisión descansara en paz, la realidad podría apuntar a todo lo contrario.

Resulta ser que, según declaraciones de su viuda, Anna Ferro, para el medio de YouTube, De la Rosa TV, Fer del Solar permanecería en este plano e incluso se le habría llegado a manifestar en diversas ocasiones. Según información brindada por la maestra de Yoga, el presentador de televisión le habría movido cosas en su casa, en más de una ocasión; sin embargo, esta no es una situación que en realidad le moleste, sino por el contrario.

Anna Ferro indica que Fernando del Solar se le manifiesta

Anna contó que, este tipo de momentos, la hacen muy feliz, porque considera que es una manera en la que Fer se puede comunicar con ella desde el más allá; así que, cada vez que le mueven cosas, ella comienza a hablarle a la presunta entidad y le cuenta cosas sobre su vida diaria o acerca de cómo le ha ido en ciertos proyectos: “Fue un compañero de vida para mí, no nada más fue mi pareja, fue un verdadero compañero de vida y yo tuve el honor de acompañarnos en este transitar.”

Por otro lado, Anna Ferro contó que no cierra su corazón a un nuevo amor y es que, tomando en cuenta que ya pasaron casi 2 años de la muerte del conductor, es natural que, en algún momento, haya considerado retomar su vida sentimental, a lo que ella comentó que si bien, no planea buscar pareja, sí espera que éste la encuentre en algún momento, aunque aseguró que, por el momento, no se siente lista para tener un amorío.

Aunado a ello, Anna comentó que, el propio Fernando del Solar le habría enviado señales de que debe continuar con su vida e incluso ha aprobado que tenga una nueva pareja: “Sí (Fer) me lo ha manifestado y estoy aprobada”, indicó la maestra de yoga. Cabe señalar que, por ahora, Ferro continúa en un pleito legal con Ingrid Coronado por un departamento que el conductor dejó a nombre de su viuda.

