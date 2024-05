¿Odió a Verónica Toussaint? Anna Ferro habla de escándalo de Ingrid Coronado en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida maestra de yoga, Anna Ferro, de nueva cuenta da de que hablar sobre su enemistad con la famosa presentadora, Ingrid Coronado, después de que compartió su opinión tan inesperada con respecto al escándalo de insensibilidad con la lamentable muerte de la querida actriz y también presentadora, Verónica Toussaint, en vivo de Sale el Sol, ¿será acaso que la odiaba?

La exesposa y la viuda de Fernando del Solar siguen en una constante guerra, pues además de su batalla legal por el departamento que habitaba Anna junto a Fer en vida, según Coronado, pertenece a ella y su ex no tenía el derecho de dejárselo. Desde ese momento ambas han estado en una serie de dimes y diretes, arremetiendo la una contra la otra por diversos aspectos, como sus presuntas actitudes.

Es por esto motivo, que cuando la prensa se topó con Anna, no dudaron en pedirle su opinión sobre el hecho de que Ingrid fue sumamente criticada por el público de Imagen TV, debido a que afirman que durante el programa en honor a la memoria de Toussaint por su muerte a causa del cáncer de mama, esta no mostró compasión y siempre estuvo con una feliz sonrisa, aun cuando sus colegas rompían en llanto.

Anna e Ingrid siguen peleadas. Internet

Ante las cámaras de Berenice Ortiz, la maestra de yoga declaró que cada quién actuaba según lo que había en su corazón, y esto solamente era un reflejo de eso que ella ya vivió tras la muerte del expresentador de Venga la Alegría: "Cada quien, con su conciencia, hay muchas cosas que sí pasaron hacia mí y hacía a mi hija, el no permitirnos tampoco entrar a nuestra propia vivienda, pero bueno, cada quien con su conciencia, no llegamos a un acuerdo porque yo tengo derechos".

En cuanto al tema de que es tachada de ser una "roba novios", pues supuestamente se habría metido en la relación de Claudia Lizaldi y la ahora pareja de Ingrid, esta declaró que no iba a meterse no dar una opinión, puesto a que no quería meterse en esta tan inesperada situación, declarando que por su parte simplemente habría un "sin comentarios, porque la verdad, solamente le deseo que sea muy feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui