"Pu.., mugrosas": Pati Chapoy estalla furiosa en contra de Mariela Sánchez en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica y reconocida presentadora, Pati Chapoy, acaba de mostrar su descontento con los ataques que recibieron las mexicanas, por lo que estalló furiosa en contra de la reconocida empresaria argentina, Mariela Sánchez, después de su tan sonada separación sentimental del cantante Cristian Castro, en pleno programa en vivo de Ventaneando, ya que llamó "pu..., mugrosas" a mexicanas.

Como se sabe, Mariela ha dado de que hablar desde que se reconcilió con el hijo de Verónica Castro, pues no todos estuvieron de acuerdo con esta situación, una de estas personas fue la famosa y reconocida cantante mexicana, Yuri, debido a que expresó una serie de malos comentarios en contra de ella, como que era muy "prepotente", y hasta se dijo que cancelaría su tour con Castro por su relación.

Pero, a pocos días de esta reconciliación y se juraran amor eterno, el intérprete de No Hace Falta terminó su relación a causa de que se filtraron audios de Mariela en en el que se burla de Castro y hasta arrasa con las mujeres mexicanas afirmando que: "Todas esas mugrientas mexicanas son todas sucias, put..., a todas les va a decir que sí, las va a usar; una semana una, una semana otra, después se casará y así veremos toda la payasada".

Fue precisamente por sus ataques a las mujeres del país, que la presentadora de TV Azteca no se contuvo y expuso una vez más que había algo que no le gustaba de Mariela, a la cual conoció en los primeros conciertos de Cristian y Yuri en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México: "Yo ya no quería hablar de ésta bocona que se llama Mariela Sánchez... la mugrienta, la mujer cuando la conocí no olía bien, la vimos en el Auditorio y yo creo que se le olvidó bañarse, (tenía) un olor a sobaco".

Finalmente, aseguró que Sánchez solamente quería al creador de temas como Azul por su dinero, que era ambición la que la movía a estar a su lado y no el amor: "Se gastó una buena lana aquí en México con la tarjeta de Cristian. Aquí el tema es que ella sintiéndose la mujer de Cristian, que no era, accede a ver qué me cuentan porque no nos hagamos, lo que quería ésta señora era aparecer en redes, usar las redes de las fanáticas de Cristian para ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui